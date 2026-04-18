Nike a anunțat o nouă colaborare pentru modelul Air Max Plus, de data aceasta cu festivalul de muzică și brandul de modă Homecoming din Lagos, Nigeria. Proiectul este condus de fondatoarea Grace Ladoja, care devine astfel prima femeie africană ce semnează un design de încălțăminte pentru gigantul sportiv. Colecția va fi lansată pe 23 aprilie la un preț de 180 de dolari.

O premieră istorică pentru Nike

Grace Ladoja, născută la Londra din părinți nigerieni, a vrut ca această colaborare să reflecte cele „două case” ale sale. A ales silueta Air Max Plus, un model extrem de iubit în Londra, și a infuzat-o cu elemente personalizate ce trimit direct la rădăcinile sale africane. Ladoja a fondat Homecoming, cunoscut și ca Our Homecoming, în 2018, un festival de trei zile care are loc în weekendul Paștelui și celebrează arta, moda, muzica și sportul local.

Inspirație din cultura vest-africană

La prima vedere, pantofii sport ies în evidență prin culorile vibrante. Colecția vine în două variante: una neagră, inspirată de steagul Pan African, și una portocalie, denumită „African Sunrise”. Numai că detaliile merg mult mai adânc. În locul plasei standard, Ladoja a folosit o plasă specială, cu o textură densă, inspirată de bureții africani, pe care îi descrie ca fiind un element de bază în gospodăriile nigeriene.

Vârful pantofului are un strat protector aplicat prin imersie, o referință directă la istoria vopsirii cu indigo din Africa de Vest. V-ați fi gândit la atâta simbolism într-o pereche de adidași?

Detalii care fac diferența

Iar elementul care fură cu adevărat privirea este setul suplimentar de șireturi, care nu au un rol funcțional. Potrivit lui Ladoja, acestea sunt inspirate de stilul exuberant și extravagant din Nigeria. Pe bune, e un detaliu care schimbă totul.

Stilul e totul.

Pe lângă șireturi, pantofii vin cu mai multe talismane detașabile (incluzând scoici cowrie, vulturi, un glob negru și pandantive aurii cu forma Africii), permițând fiecărui purtător să își personalizeze perechea.

Preț și disponibilitate

După o lansare exclusivă în cadrul festivalului Homecoming, colecția va fi disponibilă global începând cu 23 aprilie în anumite regiuni, prin intermediul aplicației Snkrs de la Nike. Prețul de retail este stabilit la 180 de dolari.

Varianta de culoare „Pan African” are codul de stil IM4960-001 și combinația de culori Black/Court Green/University Red. În schimb, modelul „African Sunrise” folosește culorile Safety Orange/Bright Mandarin/Black și are codul de stil IM4960-800.