Monica Tatoiu a dezvăluit că nu mai vorbește cu fiul ei, Victor. Relația dintre cei doi s-a răcit complet după ce fosta femeie de afaceri a criticat-o public pe partenera acestuia, iar acum face noi declarații tranșante, fără să pară afectată de situație.

Podcastul care a rupt legătura

Totul a pornit de la un podcast. Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Monica Tatoiu a recunoscut fără ocolișuri că declarațiile sale dintr-o altă emisiune, „Detectorul de minciuni”, au deranjat-o profund pe iubita fiului său și pe familia acesteia. Cum vine asta? Ei bine, fosta directoare Oriflame România nu s-a sfiit să spună exact ce gândește, chiar dacă asta a însemnat să provoace un conflict în propria familie.

„Ba da. De ce nu vorbesc cu fi-miu? Dar nu mă deranjează. A fost un podcast care a enervat-o foarte tare, familia. Am fost la Detectorul de minciuni, eu niciodată n-o să mint. Eu spun întotdeauna ce-am gândit. E și bine, e și rău. Dar mai bine un partener ca mine. Sunt foarte fericită. A zis că am jignit-o. Aia e părerea mea și nu mi-am schimbat-o”.

nu regretă nimic.

O parteneră nepotrivită?

Dar nu este doar părerea ei. Femeia de afaceri susține că nu doar ea are o problemă cu alegerea fiului său, ci și apropiații familiei. E drept că, pentru a se asigura că nu greșește, a cerut și alte opinii, o practică pe care o aplică în deciziile importante.

„Nu numai eu, toți prietenii noștri. Eu am zis că poate sunt eu deviată. Întotdeauna în materie de decizii grele pe care le-am luat am apelat la a doua, a treia opinie ca să pot să mă liniștesc. Nu plec de la ideea că am dreptate”.

Fiul artist, dar fără „instinct de conservare”

Și totuși, dincolo de relația lui Victor, cum îl vede mama sa pe unicul ei fiu? Monica Tatoiu îi face un portret complex, recunoscându-i calitățile, dar subliniind și ceea ce ea consideră a fi marile lui minusuri. Unul dintre ele ar fi lipsa unui simț practic, esențial în viață.

„Am crescut un copil, atent, cu bun simț. Singura problemă, nu are instinct de conservare. Nu știe cu contracte, se ocupă ta-su.”

Se pare că tatăl este cel care gestionează partea de afaceri (inclusiv contractele), lăsându-l pe Victor să se concentreze pe creație.

„Are nevoie de cineva care să-l împingă”

Problema, în viziunea Monicăi Tatoiu, este că Victor este un artist talentat, dar mult prea comod. Potențialul său ar fi imens, însă are nevoie de un partener care să-l motiveze constant, nu de cineva care să-i semene.

„El e artist, pune căștile pe urechi. Face niște chestii demențiale, produse care se pot vinde cu 50.000 de euro. Dar are egoismul artistului. E comod”, a explicat ea.

Iar concluzia este una dură, atât pentru fiul ei, cât și pentru partenera acestuia. Monica Tatoiu consideră că actuala iubită nu este persoana potrivită pentru a-l scoate din zona de confort. „El are nevoie alături de el, ceea ce văd eu și prietenii mei, de un partener de viață care să-l ridice, nu să-l lase să băltească. E foarte comod fi-miu. Ta-su n-a fost comod, că nu-l luam de bărbat dacă era.”

„Are nevoie de cineva, de o parteneră care să-l împingă, să nu-l lase să mustească în comoditatea de artist. Nu e fata asta. Sunt la fel, asta e problema. Ea tot cu IT”, a încheiat femeia de afaceri.