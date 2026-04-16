Monica Tatoiu, la 69 de ani, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre unul dintre cele mai dramatice momente din viața sa. Femeia de afaceri a vorbit deschis despre moartea fostului ei soț, care a ales să-și ia viața aruncându-se de la etaj, într-un interviu acordat emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

„Am fost de vină că m-am căsătorit cu el”

Fără ocolișuri, Monica Tatoiu a povestit despre tragedia care i-a marcat existența și, surprinzător, a recunoscut că poartă o parte din vină. „Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj, că era nebun, dar eu am fost de vină că m-am căsătorit cu el. Mi-am asumat vina”, a afirmat ea tranșant.

Dar cum s-a ajuns aici?

Se pare că problemele existau de la bun început. Monica Tatoiu recunoaște că fostul partener avea un comportament problematic, însă semnalele de alarmă au fost, pur și simplu, ignorate. „De multe ori, oamenii ignoră semnalele de alarmă într-o relație și ajung să plătească un preț uriaș mai târziu”, a explicat ea.

O copilărie marcată de infidelități

Pentru a înțelege mai bine filosofia ei de viață, trebuie să ne uităm puțin în trecutul său. Experiențele din copilărie au lăsat urme adânci, fiind marcată de infidelitatea tatălui. „Mama mea a fost înșelată la greu de tatăl meu, dar eu și fratele meu avem o viață echilibrată, pentru că mama s-a sacrificat”, a povestit Tatoiu.

Un sacrificiu care, se pare, a contat enorm.

Iar această experiență a ajutat-o să-și clădească o viziune proprie despre ce înseamnă, de fapt, o familie și care sunt limitele compromisului.

Lecții dure transformate în ajutor pentru alții

E drept că, dincolo de dramele personale, Monica Tatoiu a ales să transforme lecțiile dure în sprijin pentru ceilalți. Ea are o regulă de fier când vine vorba de căsnicie și copii, o regulă pe care nu ezită să o împărtășească. „Până faci un copil, divorțezi, dar în momentul când faci un copil trebuie să ții cu dinții de familie. Nu există nu-l mai iubesc”, a subliniat femeia de afaceri.

Și nu sunt doar vorbe aruncate în vânt.

Femeia de afaceri mărturisește că a intervenit activ pentru a salva căsnicii care erau pe punctul de a se destrăma, folosindu-se de propria experiență (uneori dureroasă) pentru a-i convinge pe alții. „Eu am salvat multe cupluri de la divorț încercând să vadă în timp ce traume sunt în sufletul unui copil din familia în care părinții divorțează”, a precizat aceasta.