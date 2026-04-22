Mircea Solcanu trece prin momente extrem de dificile. Fostul prezentator TV a dezvăluit că tumoarea pe creier, pentru care a fost operat în urmă cu aproape 14 ani la Viena, a recidivat, iar viața sa este în pericol constant.

„Risc în orice moment să mor”

Invitat în podcastul lui Bursucu, Mircea Solcanu a vorbit deschis despre lupta pe care o duce. Semnele fizice ale recidivei sunt deja vizibile, afectându-i partea dreaptă a feței. „A recidivat situația. Nu știu dacă se vede pe partea dreaptă, din cauză că tumoarea îmi apasă pe un centru nervos. Am și o semipareză, îmi mai cade ochiul, îl am puțin căzut”, a mărturisit el.

Iar pericolul este unul real și imediat. Întrebat direct dacă există un risc în acest moment, răspunsul său a fost tranșant: „Da, risc în orice moment să mor, chiar și acum.”

Recomandari Monica Tatoiu, dezvăluiri cutremurătoare despre soțul care s-a aruncat de la etaj

El a descris starea permanentă de incertitudine printr-o metaforă dureroasă. „Eu sunt cu sabia deasupra capului de când mă trezesc până mă culc. Și când mă culc e tot sabia aia acolo, doar că eu nu mai știu.”

Semnalul de alarmă tras în avion

Dar cum și-a dat seama că problema a revenit după atâția ani? Răspunsul este de-a dreptul șocant și a venit în timpul unui zbor spre Londra, anul trecut, după o pauză de 20 de ani de la ultima călătorie cu avionul.

„Mi-a și pocnit puțin când am călătorit cu avionul anul trecut la Londra… N-am mai fost cu avionul de 20 de ani și am avut o sângerare superficială, mi-a țâșnit sângele pe ureche.”

Recomandari Mircea Solcanu, viața cu 1.280 lei: „Mănânc mai puțin ca să strâng bani”

Acela a fost momentul adevărului. „Atunci mi-am dat seama că a recidivat”, a povestit fostul prezentator.

Un „bonus” de opt ani

Recidiva nu a fost, e drept, o surpriză totală. Medicii care l-au operat la Viena l-au avertizat că există această posibilitate, însă i-au oferit o perioadă de siguranță mult mai mică decât cea de care s-a bucurat.

„Bine, oamenii mi-au spus că șase ani am garanție. Eu am deja 13-14 ani. Am bonus de la Domnul opt ani”, a explicat Solcanu.

Recomandari Descoperire soc in cazul Valentinei, tanara moarta in incendiul de la Buzau! Apropiatii fac dezvaluiri cutremuratoare: „S-au gasit urme de benzina”

Lupta cu „oboseala terapeutică”

Următorul pas logic ar fi o nouă intervenție chirurgicală. Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. În primul rând, operația nu se poate face în țară. „Deocamdată aici nu se face… (în România, n.r.)”, a precizat el.

Însă adevăratul inamic pare să fie altul, unul interior, pe care Solcanu îl numește „oboseală terapeutică”.

„Am obosit terapeutic, se numește oboseală terapeutică. Adică sunt și oameni, și doctori, și prieteni, și familie, toată lumea asta din jurul meu, care îmi spune: du-te, du-te. Trebuia să mă duc, cred, de acum o lună, aveam și trimitere și tot, dar nu m-am dus…”, a recunoscut el, vizibil marcat de situație.

Până la urmă, epuizarea psihică pare să cântărească mai greu decât orice sfat medical. „Oboseala intervine numai la gândul că trebuie să te duci pe la doctori. La un moment dat îți obosește sufletul de mers la doctori”, a încheiat el.