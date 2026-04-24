Serghei Mizil și Monica Tatoiu au îngropat securea războiului. După mai bine de un deceniu în care nu și-au vorbit, o conversație neașteptată în perioada Paștelui a pus capăt conflictului care a avut-o în centru pe nepoata afaceristului, Oana Mizil.
De la ce a pornit totul
Vă mai amintiți de unde a plecat totul? Divergențele dintre cei doi au pornit de la acuzațiile pe care Monica Tatoiu i le-a adus Oanei Mizil, pe care a numit-o „o păcătoasă” pentru că și-a părăsit soțul, un om de afaceri libanez, pentru Marian Vanghelie. La acea vreme, Vanghelie forma la rândul său un cuplu cu o femeie cu care are un fiu.
Monica Tatoiu a fost tranșantă în declarațiile sale de atunci. „O femeie care intervine și distruge o relație dintre doi oameni care cresc un copil e un mare păcătos. N-ai voie, oricât de mare ar fi dragostea! Asta nu se iartă, pentru că e un mare păcat. Dragostea e un sentiment normal, dar omul, spre deosebire de alte ființe, are rațiune și obligații asumate prin contracte sociale pe care trebuie să le respecte”, declara ea pentru publicația Ring.
„Ne-am atacat de două, trei ori”
În mod firesc, Serghei a intervenit pentru a-și apăra familia, ceea ce a dus la un schimb de replici aprinse într-o emisiune televizată. Numai că, lui Mizil, lucrurile nu au fost niciodată atât de grave pe cât păreau la prima vedere. E drept că s-au contrat, dar fără resentimente majore.
„Nu eram în clinciuri, ne-am atacat de două, trei ori, ce treabă am eu cu ea?! Nu a fost un șucăr cum am cu alții, a fost așa… Am făcut caterincă, nu am avut niciodată o chestie să am boală pe ea. Nu cred că avea nici ea pe mine. Se punea la mintea mea?! (râde)”, a povestit Serghei Mizil.
Împăcarea, o simplă conversație telefonică
Momentul împăcării a venit complet neașteptat, prin intermediul unui prieten comun. Acesta vorbea la telefon cu Monica Tatoiu în preajma sărbătorilor de Paște, iar de aici până la o conversație directă între cei doi nu a mai fost decât un pas. Conversația a fost una relaxată și plină de umor, încheiată cu urări de bine.
Serghei Mizil își amintește cu zâmbetul pe buze un detaliu amuzant din discuție. „Doamna Tatoiu m-a întrebat dacă mi-a venit mintea la cap, ceva de genul”.
Mizil, supărat acum pe nepoată
Iar aici povestea devine și mai interesantă. Deși a recunoscut că la momentul respectiv a fost deranjat de comentariile Monicăi Tatoiu despre familia sa, Serghei Mizil a trecut peste acele momente. Ba chiar, cu umorul care îl caracterizează, afaceristul spune că acum are propriile tensiuni cu nepoata sa, Oana Mizil.
„Mie îmi era simpatică, însă ea s-a luat, la acel moment, de familia mea. Nu mi-a făcut ca ceilalți cu care sunt certat și am avut o prietenie care m-a ars, m-a înșelat. Cu dânsa m-am certat pentru niște vorbe, caterincă”, a explicat el. Surpriza vine însă abia acum. „Da, atunci m-a deranjat, dar acum sunt supărat și pe nepoată, așa că acum poate să vorbească cât vrea de nepoată, că nu mă mai deranjează. Chiar susțin (râde)”, a mai adăugat Mizil.
Contactată pentru o reacție pe marginea acestui subiect, Monica Tatoiu a ales să nu comenteze situația.