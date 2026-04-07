Lora și Ionuț Ghenu au împlinit un an și jumătate de la căsătorie, un moment în care artista a decis să vorbească deschis despre dinamica relației lor. Departe de o imagine idealizată, cântăreața recunoaște că trecutul personal își spune cuvântul, dar echilibrul a fost găsit prin comunicare și mult umor.

O căsătorie care nu a schimbat nimic

La prima vedere, ai zice că un act schimbă totul. Numai că, pentru Lora și Ionuț Ghenu, lucrurile stau puțin diferit. Artista povestește că oficializarea relației a fost, de fapt, doar o formalitate pentru un parteneriat care funcționa deja de ani buni, o confirmare a unui drum început cu mult timp în urmă.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor”, a explicat Lora.

„Sunt o femeie cu destule traume”

Dar dincolo de respect și comunicare, artista atinge un punct sensibil. Ea recunoaște că nu totul este mereu roz, iar rănile din trecut pot reapărea, punând la încercare armonia cuplului. V-ați gândit vreodată cât de important e umorul într-o relație cu suișuri și coborâșuri?

„Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a mărturisit cântăreața.

Cum își împart banii

Și pentru că o relație solidă se bazează și pe aspecte pragmatice, Lora nu s-a ferit să vorbească despre finanțe. Hai să fim serioși, discuțiile despre bani pot arunca în aer multe cupluri, dar artista spune că ea și soțul ei au găsit o cale de mijloc.

„A trebuit să avem și discuții despre finanțe. Oricât de neplăcut sau sensibil poate fi subiectul, e extrem de important să se vorbească deschis. Pot exista și tensiuni la început, dar unde e iubire există înțelegere, chiar dacă poate dura până vă găsiți echilibrul. Acum, nu mai suntem genul de cuplu care să transforme banii într-un subiect tensionat”, a precizat vedeta.

Lucrurile sunt clare între ei.

Fiecare are responsabilitățile sale, dar funcționează ca o echipă. Au găsit o formulă flexibilă (și aparent de succes) care le permite amândurora independență, dar și un scop comun. „Fiecare dintre noi are responsabilitățile și proiectele lui, dar funcționăm ca o echipă. Pentru noi, încrederea și transparența sunt mult mai importante decât orice formulă rigidă. Avem și bani la comun, și separat, și ne știm prioritățile. Cred că asta e cel mai important pentru fiecare cuplu. Să se pună de acord cu prioritățile”, a concluzionat Lora.