Monica Anghel, una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi, a vorbit deschis despre fiul ei, Aviv, care are acum 15 ani. Deși este extrem de mândră de el, cântăreața în vârstă de 54 de ani aplică principii de educație foarte clare, mai ales când vine vorba de bani și responsabilități.

Un viitor bărbat de nădejde

Aviv va împlini 16 ani în toamna acestui an. Iar mama lui îl vede deja ca pe un adult în devenire, fiind convinsă că valorile pe care i le insuflă îl vor transforma într-un partener de încredere pentru viitoarea lui soție. Artista este vizibil mândră de maturitatea fiului său.

„Băiatul e ditamai bărbatul și sunt tare bucuroasă pentru el, e foarte înalt, e bărbat. Mă gândesc cu bucurie la iubita pe care o va avea, la viitoarea lui soție, atunci când va veni momentul, pentru că va avea pe cine să se bazeze. Este un bărbat adevărat, ca să zic așa”, a declarat Monica Anghel.

Recomandari Profesorul acuzat că l-a agresat pe fiul Marei Bănică, obligat de instanță să plătească amenzi

Respectul față de femei, o lecție esențială

Dincolo de aspectele fizice, educația emoțională este o prioritate în familia artistei. Atât ea, cât și soțul ei se asigură că Aviv înțelege cum trebuie să se poarte cu o femeie. Nu-i chiar așa simplu în ziua de azi, dar cei doi părinți insistă pe acest aspect.

„În primul și în primul rând îi spun tot timpul, și eu, și soțul meu, că fetele trebuie să fie tratate cu respect, cu iubire, cu prețuire, cu grijă. Să știe să facă cadouri, așa e frumos”, a precizat artista.

Educație financiară strictă, fără bani de buzunar

Dar poate cel mai surprinzător aspect al educației lui Aviv este cel financiar. Monica Anghel are o regulă de la care nu se abate: fiul ei nu primește bani de buzunar. Artista consideră că este necesar ca el să învețe de mic valoarea muncii și a banilor câștigați cu greu.

Recomandari Profesorul acuzat de Mara Bănică neagă tot și are ordin să stea la 200 de metri de fiul ei

„Banii se câștigă greu, banii trebuie prețuiți, mă refer la cei care muncesc pentru bani. Eu vorbesc despre mine, soțul meu, familia noastră, suntem oameni care muncim pentru fiecare bănuț și trebuie să-l învățăm responsabil (pe Aviv, fireste)”, a explicat ea.

V-ați întreba, poate, cum se descurcă un adolescent la școală fără niciun ban la el? Monica Anghel are răspunsul pregătit și, pe bune, pare destul de logic. „Nu cred că are nevoie de bani. Nu are ce să facă cu banii la școală. Transportul în comun este gratuit, iei o sticlă cu apă la tine, mănânci acasă, mai iei un sandviș la școală și asta e tot. Mi se pare o strategie foarte sănătoasă”, a explicat artista.

Notele bune nu se plătesc

Și logica se extinde și la alte aspecte. În familia lor, nici notele bune, nici ajutorul dat prin casă nu sunt răsplătite financiar.

Recomandari Mara Bănică, fiul ei lovit de un profesor lângă școală – am ajuns în 7 minute

Principiul e simplu.

„Dacă ia o notă bună, o ia pentru el, iar asta este responsabilitatea lui, iar dacă face ceva pentru casă, o face pentru casa noastră, așa cum și eu și soțul meu o facem și nu ne plătește nimeni”, a adăugat artista.

Provocarea de a crește un copil azi

Formarea unui tânăr responsabil, care să fie un sprijin pentru cei din jur, este scopul final al artistei. E drept că nu e deloc ușor, mai ales în contextul social actual. Monica Anghel recunoaște că e nevoie de perseverență constantă pentru a-i transmite valorile corecte.

„Este o provocare, doar că trebuie să fii ca picătura chinezească, să-i spui lucrurile care nu sunt în regulă, mă refer la societatea în care trăim, că sunt neasteptat de multe lucruri care nu sunt ok”, a concluzionat ea.