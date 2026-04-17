Monica Anghel, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a trecut printr-o transformare radicală în ultimii ani. La 54 de ani, cântăreața a reușit să slăbească 40 de kilograme, însă nu dintr-un moft, ci din cauza unor probleme grave la coloană care au necesitat o intervenție chirurgicală.

O schimbare impusă de sănătate

Transformarea Monicăi Anghel nu a pornit dintr-o dorință estetică, ci dintr-o necesitate medicală urgentă. Durerile de spate deveniseră insuportabile, iar operația a fost inevitabilă. Recuperarea a fost lungă și anevoioasă, durând un an și jumătate.

„Dacă nu mă operam pe coloană, n-aș fi slăbit în viața mea. Mâncam prost, mâncam oricând. Am făcut recuperare un an și șase luni după operația pe coloană. Piciorul drept aproape că nu mai era funcțional”, a povestit artista.

Disciplina de zi cu zi, nu diete drastice

După operație, Monica a decis să nu se mai întoarcă la vechile obiceiuri. Nu ține diete drastice, ci a adoptat un stil de viață sustenabil, bazat pe atenție la alimentație și mișcare. Dar cum arată, pe bune, o zi din viața ei?

„Mă mențin. Sunt o groază de chestii. De exemplu, mi-am luat de la supermarket o lipie proteică. Astăzi, înainte să plec la o întâlnire, mi s-a făcut foame și mi-am făcut repede o jumătate de lipie ca o omletă, cu puțină șuncă, câteva roșioare. Am mâncat-o așa. De obicei într-o zi, nu știu, sunt 3 mese pe zi. Sau nu neapărat. Depinde. Dacă am treabă multă și n-am timp să mănânc, mănânc și mănânc seara când ajung acasă. Dar știu ce să mănânc. Acum nu mai fac ca înainte”, a explicat artista.

Diferența majoră stă în alegerile pe care le face, mai ales seara. „Înainte ajungeam seara acasă și mâncam orice din frigider, acum nu. Am tot ce îmi trebuie în frigider. Iaurt, brânză de vaci, kefir, pește, carne, ouă, lapte de migdale.”

Până la urmă, și deserturile și le pregătește singură, în variante sănătoase.

„Când fac o înghețată din asta pe care mi-o fac eu în casă și este foarte bună și gustoasă și sănătoasă, și cu proteine, e fix ce trebuie.” Iar de dulciurile clasice s-a îndepărtat aproape complet. „De dulciuri mă ating cât de rar pot. Prefer fructele, mai ales merele.”

A studiat pentru a-și înțelege corpul

Schimbarea nu a fost doar una de comportament, ci și una de cunoaștere. Monica Anghel a vrut să înțeleagă mecanismele din spatele unui stil de viață sănătos, așa că a investit în educația proprie. V-ați fi gândit vreodată la asta?

„M-am înscris la trei cursuri: instructor de fitness, consultant nutriționist și consultant psihologie nutrițională”, a mărturisit ea.

Iar dedicarea ei nu s-a oprit aici. De trei ani, artista este monitorizată constant de un medic diabetolog și nutriționist, iar rezultatele sunt dovada supremă a succesului său (și a eforturilor depuse). „Toate analizele mele sunt impecabile. Înainte de a avea probleme cu coloana erau foarte proaste.”