O tragedie fără margini a lovit o comunitate din Dâmbovița. Mădălina, de doar 26 de ani, și soțul ei Ionuț, de 34, au murit într-un accident cumplit petrecut pe o șosea din apropierea orașului Girona, în nordul Spaniei. Cei doi tineri, căsătoriți de doar câteva luni, lucrau împreună ca șoferi de TIR și au sfârșit carbonizați în cabina camionului, după un impact devastator.

Impact violent și incendiu devastator

Totul s-a petrecut fulgerător. Camionul condus de cei doi români a lovit din spate un alt vehicul de mare tonaj, care era staționat pe marginea drumului din cauza unei defecțiuni tehnice. În urma impactului extrem de violent, a izbucnit un incendiu puternic care a cuprins rapid ambele camioane. Flăcările au învăluit cabina TIR-ului în care se aflau Mădălina și Ionuț, distrugând-o complet.

Șoferul celuilalt vehicul, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost rănit grav. A fost preluat cu elicopterul și transportat de urgență la spital, medicii reușind să-i stabilizeze starea, iar acum se află în afara oricărui pericol. Pagubele materiale au fost considerabile, focul extinzându-se și la vegetația din apropiere, unde a ars o suprafață de aproximativ o jumătate de hectar.

O poveste de dragoste cu final tragic

Mădălina și Ionuț erau din județul Dâmbovița, ea din Moreni, el din Valea Lungă. Formau un cuplu nu doar acasă, ci și la muncă, lucrând împreună în echipaj pe același camion. S-au căsătorit în urmă cu doar câteva luni și visau la o viață împreună. Dar soarta a avut alte planuri pentru ei.

V-ați putea imagina o asemenea dramă? Să fii la început de drum, să-ți unești destinul cu persoana iubită și totul să se termine într-o fracțiune de secundă, la mii de kilometri de casă.

Ce spun anchetatorii spanioli

Autoritățile catalane au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Primele indicii, însă, conturează o ipoteză sumbră, bazată pe o posibilă clipă de neatenție.

Surse din cadrul anchetei au oferit detalii cutremurătoare. „Poliția din Catalonia, care anchetează acest accident rutier, pare să fi ajuns la concluzia că neatenția șoferului român a provocat accidentul. Un camion era oprit pe partea dreaptă a șoselei, fiind defect și așteptând depanarea, iar șoferul celui de-al doilea camion nu a fost atent. Este posibil să se fi uitat la telefon sau să fi fost ocupat cu altceva, de vreme ce nu au existat urme de frânare. Camionul în care se aflau cei doi români a intrat din plin în cel staționat. Cel mai probabil, cei doi români au murit pe loc, iar ulterior au fost complet calcinați de incendiul provocat”, arată sursele citate.

Lipsa urmelor de frânare este, poate, cel mai șocant detaliu.

Comunitatea este în doliu

Acasă, în Dâmbovița, vestea a căzut ca un trăsnet. Cei care i-au cunoscut pe Mădălina și Ionuț sunt șocați și nu-și pot reveni din șoc. Pe rețelele de socializare, mesajele de condoleanțe curg fără încetare, fiecare cuvânt fiind o mărturie a durerii.

„Când plâng ochii unei mame, se cutremură pământul! Mult prea devreme! Copii la început de drum, cu mult drag de viață. Drum lin către îngeri! Mădălina și Ionuț nu vă vom uita niciodată!”, a scris un apropiat. Un alt mesaj, la fel de sfâșietor, spune totul despre iubirea pe care le-o purtau cunoscuții: „O să va iubim mereu, rămas bun, îngeri dragi!”