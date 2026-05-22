Știi momentul ăla când faci o glumă sau menționezi o vedetă din adolescența ta și tinerii din jur te privesc complet în ceață? Exact asta a pățit Hilary Duff zilele trecute, într-o apariție televizată care ne-a lovit direct în nostalgia anilor ’90.

Dincolo de amuzamentul situației, faza asta chiar ne arată cât de repede trece timpul. Noi, femeile care am crescut cu postere rupte din reviste lipite pe uși, realizăm brusc că idolii noștri absoluți sunt acum niște necunoscuți pentru noile generații.

Când publicul nu îți recunoaște idolul

Totul a pornit de la o simplă întrebare. Într-un episod recent din emisiunea lui Jennifer Hudson, o persoană din public a vrut să afle cine a fost prima dragoste celebră a actriței. Contextul era perfect, mai ales că actorul Jacob Elordi tocmai declarase că era îndrăgostit de ea când era mic. Fără să stea pe gânduri, Duff a rostit un nume care nouă ne face inima să tresară: Jonathan Taylor Thomas.

Numai că reacția sălii a fost departe de entuziasmul așteptat.

Când a văzut fețele confuze ale celor din public, vedeta din Lizzie McGuire a înțeles rapid că vorbește cu o generație complet diferită, așa cum a relatat Theblast într-un material publicat recent.

„Uite, sunteți prea tineri. Sunteți prea tineri. Vă rog să ridicați mâna dacă știți despre cine vorbesc.” – Hilary Duff, actriță și cântăreață

O scurtă lecție de pop culture

Spre șocul ei, nici măcar jumătate din sală nu știa cine este JTT. Și, cum să le explici că băiatul ăsta era efectiv pe coperțile tuturor caietelor noastre? Hotărâtă să le facă puțină educație, actrița a început să enumere realizările lui.

Le-a amintit tuturor că a jucat în serialul fenomen „Home Improvement” și că a fost vocea puiului de leu Simba din animația clasică Disney „The Lion King”. Ba chiar a recunoscut, zâmbind, că a mai avut o pasiune uriașă pentru Zac Hanson (mezinul trupei Hanson, pe care sigur ți-l amintești).

Iar dacă te întrebi ce mai face Jonathan Taylor Thomas azi (pentru că și eu am căutat imediat pe internet), află că a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. Ultima lui apariție notabilă a fost în sitcomul „Last Man Standing” între 2013 și 2015, preferând o viață mult mai discretă.

Muzică nouă și planuri de turneu

Dar Hilary nu trăiește doar din amintiri. Mama a patru copii, ea tocmai a lansat al șaselea album de studio, intitulat „luck… or something”, primul ei proiect muzical de peste un deceniu. Urmează și „The Lucky Me World Tour”, primul ei turneu major din 2008 încoace.

„Sunt atât de încântată de schimbarea de amploare. Există ceva atât de dulce în a ajunge să vezi fața fiecăruia, și de a fi atât de intim și aproape de toată lumea, și a fost cu adevărat o modalitate grozavă pentru mine de a începe și de a construi încredere, dar pur și simplu simt că știu ce fac și că mi-am făcut cam antrenamentul.” – Hilary Duff, actriță și cântăreață

Turneul va îmbina perfect piesele noi, precum „Mature„, „Roommates” și „Weather for Tennis”, cu hiturile care ne-au marcat adolescența. Vedeta a mărturisit că iubește să vadă conexiunea publicului cu melodiile ei vechi, precizând clar că i se pare iesit din comun cât de mult înseamnă acele cântece pentru fani.

Următorul pas pentru artistă este să înceapă oficial seria de spectacole din acest an. Rămâne doar să vedem dacă noile ei piese vor reuși să cucerească generația Z la fel de mult cum a făcut-o albumul Metamorphosis cu noi, cele care încă suspinăm după băieții din anii ’90.