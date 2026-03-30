Katy Perry, în vârstă de 41 de ani, și Justin Trudeau, 54 de ani, au abordat într-un mod jucăuș diferența de 13 ani dintre ei. Cei doi au postat pe Instagram o fotografie care a stârnit imediat interesul fanilor, arătând cum stau lucrurile dincolo de cifrele din buletin.

O postare care a devenit virală

Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, cuplul a decis să vorbească, pentru prima oară, despre diferența de vârstă. Artista și politicianul canadian au publicat o fotografie în care țin în mână ecrane ce afișează vârstele lor biologice. E drept că rezultatele sunt surprinzătoare: calculul biologic al lui Perry indică 33,1 ani, în timp ce al lui Trudeau arată 43 de ani. Iar descrierea fotografiei a fost o întrebare directă pentru urmăritori: „Câți ani ai avea dacă nu ai ști câți ani ai?”.

Fanii sunt în extaz

Reacțiile nu au întârziat să apară. Postarea a adunat mii de comentarii de la fani, care par să aprobe total relația celor doi. „Nu te-am mai văzut zâmbind atât de mult până acum!!”, a scris un urmăritor. Un altul a adăugat: „E atât de bine să te văd atââât de fericită.”

Mesajele de susținere au continuat să curgă. „Arăți autentic fericită și mulțumită. Vă doresc amândurora fericire de lungă durată,” a comentat cineva, în timp ce un alt fan a punctat scurt și la obiect: „Iuuuubesc relația voastră, sunt foarte fericită pentru tine.”

O relație din ce în ce mai serioasă

Katy Perry și fostul premier canadian au fost în centrul atenției în ultimul an. Zvonurile despre o posibilă legătură au apărut în iulie 2025, iar cuplul și-a confirmat oficial relația în luna octombrie a aceluiași an. Acum, după opt luni, lucrurile par să fi devenit tot mai serioase, cei doi făcându-și relația publică pe Instagram și participând chiar la primul lor eveniment politic împreună.

Dar cum se descurcă, pe bune, cu agendele lor atât de încărcate?

O sursă apropiată cuplului a declarat că „[cuplul se distrează] foarte mult”. Aceeași sursă a adăugat că, în ciuda obligațiilor familiale și a programelor aglomerate (Katy este cântăreață, iar Justin politician), cei doi găsesc mereu timp unul pentru celălalt. „[Ei] se văd când pot,” a explicat sursa. „Justin continuă să facă un efort mare pentru a o vedea, iar ea este entuziasmată de acest lucru.”