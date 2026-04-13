Îmbătrânirea este, surprinzător, cel mai important factor de risc pentru cancer, depășind fumatul, alcoolul sau expunerea la soare. Această realitate, adesea trecută cu vederea, vine cu o provocare majoră pentru sistemele de sănătate, în contextul unei populații globale în creștere rapidă. Un studiu recent arată că îngrijirea specializată pentru vârstnicii cu cancer ar putea aduce economii uriașe, de aproximativ 7.000 de dolari per pacient.

Vârsta, inamicul invizibil

Mulți ar indica fumatul, alcoolul sau soarele ca principale cauze ale cancerului, nu-i așa? Numai că lucrurile stau puțin diferit. Factorul cel mai important asociat cu această boală este, de fapt, îmbătrânirea, o condiție inevitabilă pe care o vom experimenta cu toții.

De ce este crucială această informație? Adulții în vârstă reprezintă segmentul de populație cu cea mai rapidă creștere, atât în Canada, cât și la nivel global. Se estimează că până în anul 2068, aproximativ 29 la sută dintre canadieni vor avea peste 65 de ani. Cancerul, fiind una dintre cele mai răspândite afecțiuni la vârstnici și una dintre cele mai comune boli din Canada, ne obligă să regândim modul în care oferim cea mai bună îngrijire oncologică pentru acești pacienți.

Recomandari Tipul de asigurare crește riscul de deces de 2.5 ori la tinerii cu cancer

Evaluarea geriatrică, o necesitate ignorată

Cum ne descurcăm, așadar, cu această provocare? Pe bune, nu prea grozav. E drept că avem o oportunitate imensă de a inova și de a ne pregăti pentru această schimbare demografică în îngrijirea oncologică.

Ghidurile internaționale, inclusiv cele de la American Society of Clinical Oncology, subliniază clar: „toți adulții în vârstă ar trebui să beneficieze de o evaluare geriatrică înainte de a lua o decizie privind tratamentul lor pentru cancer”. Modelele cele mai utilizate pentru o astfel de evaluare implică un medic geriatru. O consultare cu un geriatru permite oncologului și pacientului vârstnic să poarte o discuție informată despre tratamentul cancerului. Aceasta include aspecte precum impactul tratamentului asupra funcțiilor cognitive, fizice, asupra bolilor preexistente (pe care majoritatea vârstnicilor le au la diagnosticare) și asupra anilor de viață rămași.

Mai important, geriatrii își centrează evaluarea pe ceea ce contează cel mai mult pentru pacienți. „Geriatrii își centrează evaluarea pe ceea ce contează cel mai mult pentru pacienți.” Această abordare ancorează orice decizie legată de tratament în jurul dorințelor vârstnicilor și ale sistemelor lor de suport. Deși pacienții vârstnici diagnosticați cu cancer trec prin multe teste și măsurători ale funcției, dovezile arată că acestea nu sunt la fel de precise ca evaluarea geriatrică pentru identificarea problemelor ascunse.

Recomandari FDA renunță la interzicerea solarului pentru minori, riscul de cancer crește cu 200%

Economii uriașe, servicii limitate

În Canada, există în prezent doar o mână de clinici specializate în oncogeriatrie. Cea mai veche este în Montréal, la Jewish General Hospital, urmată de aproape de Clinica pentru Adulți Vârstnici cu Cancer de la Princess Margaret Cancer Centre din Toronto, condusă de Shabbir Alibhai, unul dintre autorii studiului. Cercetătorii sunt în contact cu clinici din Ontario și Alberta care au declarat că au servicii de oncologie geriatrică în dezvoltare, așa că se așteaptă noi programe în curând.

Aceste clinici nu aduc beneficii doar pacienților. Ba chiar, un studiu condus de Shabbir Alibhai a demonstrat o economie de costuri de aproximativ 7.000 de dolari per adult vârstnic văzut în aceste clinici. „Un studiu condus de Shabbir Alibhai a demonstrat o economie de costuri de aproximativ 7.000 de dolari per adult vârstnic văzut în aceste clinici.” Dacă proiectăm această cifră pe numărul de adulți vârstnici diagnosticați cu cancer în Canada în fiecare an, obținem o economie masivă pentru sistemul public de sănătate. Și totuși, în ciuda acestor dovezi copleșitoare, acest tip de îngrijire nu este încă o rutină.

Cifrele vorbesc de la sine.

Recomandari Dieta vegetariană scade riscul a 5 tipuri de cancer dar crește riscul la altul

În British Columbia, de exemplu, nu există în prezent servicii specializate pentru adulții vârstnici cu cancer. „În British Columbia, nu există în prezent servicii specializate pentru adulții vârstnici cu cancer.” În ultimii cinci ani, Kristen Haase – si, co-autor al studiului – a colaborat cu colegii săi pentru a înțelege dacă aceste servicii sunt necesare și cum ar putea ajuta adulții vârstnici cu cancer din B.C. Această muncă a implicat discuții cu peste 100 de membri ai comunității oncologice, inclusiv pacienți, îngrijitori și profesioniști din sănătate.

Obstacole și inerție

Deci, unde suntem acum și de ce nu avem aceste servicii în toată Canada? Costurile reprezintă, fireste, o barieră pentru orice serviciu de sănătate. Dar, cu dovezi clare că orice costuri inițiale ar fi compensate de economii demonstrate, acest argument devine nul.

Resursele umane în sănătate sunt o restricție majoră. Geriatrii sunt la mare căutare și oferta este redusă. Dar modelele conduse de asistenți medicali s-au dovedit, si, de succes. Cu rolul extins al asistenților medicali practicieni în Canada, această opțiune are un potențial imens de a inova îngrijirea, și la un cost mai mic.

Un alt motiv este, pur și simplu, inerția. „Modelul nostru de îngrijire clinică în oncologie a rămas în mare parte intact de peste trei decenii.” Este un model condus în principal de un singur medic. Chiar dacă terapiile moderne pentru cancer au apărut într-un ritm uimitor și au fost introduse în practica clinică, este mult mai dificil să schimbi modelul de îngrijire, în special pentru strategii precum evaluarea geriatrică, care sunt mai greu de implementat decât un medicament nou sau o tehnică chirurgicală/radioterapie.

Și, poate cel mai greu de identificat dintre toate motivele potențiale pentru absența serviciilor specializate de cancer pentru vârstnici, este ageismul (discriminarea bazată pe vârstă). „Ageismul este discriminarea bazată pe vârstă. Este una dintre cele mai comune forme de discriminare și este profund înrădăcinată în multe dintre sistemele noastre.” V-ați gândit vreodată la cum ar fi dacă „un scenariu în care copiii diagnosticați cu cancer nu ar putea accesa un pediatru”? „Am fi cu toții revoltați. Și totuși, cumva, acceptăm acest lucru pentru adulții în vârstă.”

Din cauza numărului copleșitor de adulți vârstnici care sunt și vor fi diagnosticați cu cancer în anii următori, nu va fi niciodată posibil ca toți să primească servicii geriatrice specializate. Dar există o oportunitate de a inova modele de îngrijire care să vizeze pe cei care au cea mai mare nevoie de servicii: cei mai fragili, cei mai susceptibili de a beneficia de îngrijire personalizată și care vor culege cele mai mari beneficii în ceea ce privește calitatea vieții. Stratificarea acestor programe în jurul celor care au cea mai mare nevoie va avea și cel mai mare impact financiar. Iar dacă poveștile personale despre îmbunătățirea calității vieții pentru vârstnicii cu cancer sau ghidurile internaționale nu îi mișcă pe decidenți, sperăm că economiile de costuri o vor face.