Halle Bailey a fost surprinsă luni în Londra, unde se află pentru a-și promova cel mai nou film, comedia romantică „You, Me & Tuscany”. Actrița a oprit la Global Radio Studios pentru un interviu și a ales o ținută monocromă, accesorizată cu o pereche de sandale albe cu toc ce au atras toate privirile.

O ținută monocromă perfectă pentru primăvară

Vedeta din „Mica Sirenă” a purtat un set asortat format din fustă și jachetă de culoarea susanului. Jacheta, cu un guler structurat și o talie accentuată, a avut un detaliu interesant – un șnur alb care i-a conferit un aer mai casual. Fusta, cu un design drept, tip coloană, ajungea chiar sub genunchi, completând un look curat și elegant.

Sandalele albe, piesa de rezistență

Iar piesa centrală a ținutei a fost, cu siguranță, încălțămintea. Halle a optat pentru o pereche de sandale din piele lăcuită albă, cu o singură baretă lată peste picior. Modelul, asemănător cu designul Loubi Queen de la Christian Louboutin, avea o platformă subțire și un toc stiletto, oferind un aspect minimalist.

Și, hai să fim serioși, cine nu ar observa contrastul puternic dintre pedichiura roșu aprins și albul imaculat al pantofilor?

Modelul open-toe (cu degetele la vedere) a fost completat de o baretă fină în jurul gleznei, ancorată de două curele subțiri pentru susținere suplimentară și prinsă cu o cataramă metalică argintie. E drept că pantofii albi imaculați au devenit un adevărat trend în acest sezon de primăvară, fiind văzuți peste tot, de la săptămânile modei la covoarele roșii.

Ce știm despre noul film

Dar dincolo de modă, vizita la Londra a avut un scop precis. Filmul „You, Me & Tuscany” se lansează în cinematografe pe 10 aprilie. În această comedie romantică regizată de Kat Coiro, Bailey joacă rolul Annei, o tânără care pleacă impulsiv în Toscana și ajunge să locuiască fără permisiune în vila unui străin.

Surprinsă de mama bărbatului, Anna o convinge pe aceasta că este, de fapt, logodnica fiului ei. Din distribuție mai face parte și actorul Regé-Jean Page.

Turneul de promovare a adus-o pe Bailey la Londra direct din Napa Valley, California, unde actrița a avut o altă serie de interviuri pentru film.