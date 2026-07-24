Un comitet consultativ al FDA a votat recent pentru patru peptide populare în zona de wellness. Rezultatul, decis la o diferență de câteva voturi: experții au recomandat reclasificarea BPC-157, KPV, TB-500 și MOTs-C. Această măsură ar permite farmaciilor de compoziție să le distribuie legal, în ciuda avizului negativ al propriilor oameni de știință ai FDA, care au invocat lipsa dovezilor de siguranță și eficacitate.

Votul a arătat o discuție divizată: primele trei peptide au trecut cu opt voturi la șase și o abținere, iar MOTs-C cu șapte la cinci și două abțineri. Nu a existat un consens, ci o recomandare la limită. Decizia oficială a FDA este așteptată peste câteva luni.

Riscul de confuzie legat de validarea științifică

Miza reală, pentru tine, este simplă: aceste substanțe sunt promovate online pentru recuperare, anti-aging și diverse beneficii atractive. Disponibilitatea lor legală prin farmacii nu înseamnă, însă, o aprobare științifică. Aici apare riscul de confuzie. Multe persoane ar putea percepe substanțele ca fiind „validate” dacă ajung în farmacii, deși baza de dovezi rămâne slabă.

Peptidele sunt versiuni mai mici ale proteinelor și circulă de ceva timp în sfera de wellness, unde influenceri și personalități media le promovează cu promisiuni variate, de la rejuvenare facială la recuperare musculară. BPC-157 și TB-500 sunt cunoscute inclusiv ca „Wolverine stack” și sunt recomandate pentru recuperarea după accidentări. Totuși, Agenția Mondială Anti-Doping consideră BPC-157 un risc pentru sănătatea sportivilor.

Popularitatea acestor substanțe a crescut datorită unor nume vizibile, precum Joe Rogan și Robert F. Kennedy Jr., secretar pentru Sănătate și Servicii Umane. Când un produs primește un sprijin atât de vizibil, tentația de a-l considera o soluție serioasă crește rapid.

Lipsa studiilor clinice riguroase și piața gri

Problema este că aceste peptide au rămas până acum într-o zonă nereglementată. În 2023, administrația Biden a interzis farmaciilor de compoziție să producă 20 de peptide, invocând motive de siguranță. Această decizie a împins cererea către piața gri, unde China și India sunt furnizori importanți. Pentru consumator, diferența este semnificativă: o variantă obținută printr-un circuit controlat pare mai sigură decât una cumpărată din surse obscure, dar acest lucru nu rezolvă lipsa studiilor clinice riguroase.

Această situație generează tensiuni în dezbatere. Anant Vinjamoori (Chief Medical Officer la Hims & Hers) a susținut că dovezile nu sunt puternice, dar nici complet absente.

„Nu am de gând să vă spun că dovezile pentru BPC-157 sunt solide. Nu sunt și nu voi exagera. Ceea ce v-aș cere este să nu interpretați «puține» ca fiind «inexistente».”

Pe de altă parte, criticii consideră că simpla mutare într-un cadru legal poate transmite publicului un mesaj greșit. John Hertig (Președinte al Collaborative for Evidence-Based Medicines) a rezumat direct efectul pentru pacienți, cum relatează Wired.

„Acest lucru devine foarte confuz pentru pacienții noștri.”

Confuzia este punctul central. O farmacie de compoziție poate prepara și distribui legal o substanță dacă ajunge pe lista de substanțe în vrac, dar acest lucru nu este același lucru cu o aprobare clasică bazată pe studii solide. Pentru cine caută soluții rapide pentru recuperare sau un nou pas în rutina de anti-aging, diferența contează enorm.

Medicii care s-au opus recomandării au argumentat exact pe această linie. Adriane Fugh-Berman (medic și profesor la Universitatea Georgetown) a spus că dimensiunea pieței nu ar trebui să țină loc de cercetare. Elizabeth Rebello (anesteziolog la University of Texas MD Anderson Cancer Center) a avertizat că o astfel de decizie poate deschide drumul și pentru alte substanțe aflate în aceeași zonă gri.