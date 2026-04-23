Administrația Trump a semnat un ordin care reclasifică marijuana medicală licențiată la nivel de stat, mutând-o într-o categorie de droguri mai puțin periculoase. Această decizie reprezintă o schimbare majoră de politică, cu impact direct asupra programelor din 40 de state americane și legitimează, în mare parte, industria canabisului medicinal.

Ce înseamnă, de fapt, reclasificarea

Hai să vedem ce înseamnă asta, pe bune. Până acum, canabisul era tratat la fel ca heroina de către guvernul federal, fiind inclus în Anexa I (Schedule I), rezervată drogurilor fără uz medical și cu potențial ridicat de abuz. Numai că ordinul, semnat de procurorul general interimar Todd Blanche, nu legalizează marijuana pentru uz medical sau recreațional la nivel federal. Schimbă însă radical modul în care este reglementată.

Prin această decizie, marijuana medicală licențiată la nivel de stat trece în Anexa III (Schedule III). Această categorie este definită ca având un potențial „moderat până la scăzut de dependență fizică și psihologică”. nu mai e pe aceeași listă cu heroina.

Beneficii imediate pentru industrie și cercetare

Iar principalii beneficiari sunt operatorii licențiați. Pentru prima dată, aceștia își vor putea deduce cheltuielile de afaceri din taxele federale, un avantaj fiscal uriaș care le-a fost interzis până acum. În plus, ordinul elimină o parte din barierele care stăteau în calea cercetării canabisului.

Se specifică clar că cercetătorii nu vor fi penalizați pentru obținerea de marijuana licențiată de stat sau de produse derivate pentru a le folosi în munca lor. Orice medicament derivat din marijuana și aprobat de Food and Drug Administration (FDA) este listat în mod similar în Anexa III.

O promisiune îndeplinită a lui Trump

Todd Blanche a declarat joi că Departamentul de Justiție „livrează promisiunea președintelui Trump” de a extinde accesul americanilor la opțiuni de tratament medical. Președintele ceruse administrației sale încă din decembrie să lucreze cât mai repede posibil la reclasificarea marijuanei.

„Această acțiune de reclasificare permite cercetarea siguranței și eficacității acestei substanțe, oferind în cele din urmă pacienților o îngrijire mai bună și medicilor informații mai fiabile”, a adăugat Blanche într-o declarație. Acesta a menționat în textul ordinului că reglementarea marijuanei medicale a evoluat mult de când California a devenit primul stat care a adoptat-o în 1996. „Astăzi, marea majoritate a statelor mențin cadre de licențiere cuprinzătoare care guvernează cultivarea, procesarea, distribuția și eliberarea de marijuana în scopuri medicale”, a scris Blanche. Acesta a adăugat că, „luate în ansamblu, acestea demonstrează o capacitate susținută de a atinge obiectivele de interes public… inclusiv protejarea sănătății și siguranței publice și prevenirea deturnării substanțelor controlate către canale ilicite.”

Contextul legal și opoziția politică

Decizia vine într-un moment în care majoritatea statelor americane au deja o formă de legalizare. E drept că administrația Biden a propus o măsură similară, care a strâns aproape 43.000 de comentarii publice, dar procesul de revizuire al DEA era încă în desfășurare. Ordinul lui Blanche a ocolit acest proces (folosind o prevedere a legii federale legată de tratatele internaționale) pentru a accelera lucrurile.

Cifrele sunt clare.

În prezent, 24 de state plus Washington, D.C., au autorizat consumul recreațional de marijuana pentru adulți, 40 au sisteme de marijuana medicală, iar alte opt permit uleiul de canabis cu conținut scăzut de THC sau CBD pentru uz medical. V-ați fi gândit că, în ciuda acestui val, doar două state (Idaho și Kansas) mai interzic complet marijuana?

Dar nu toată lumea este de acord. Peste 20 de senatori republicani, mulți dintre ei aliați fermi ai lui Trump, au semnat anul trecut o scrisoare prin care îi cereau președintelui să mențină standardele actuale. Rămâne neclar cum va afecta ordinul operațiunile din statele unde magazinele recreaționale licențiate vând și pacienților medicali, cum ar fi în Washington, unde 302 din 460 de magazine licențiate au autorizații pentru a vinde produse de canabis fără taxe pacienților înregistrați.

Produsele din marijuana sau derivatele care nu sunt distribuite printr-un program medical de stat vor continua să fie clasificate în Anexa I. Administrația Trump lansează un nou proces de audieri administrative care va începe în iunie pentru a lua în considerare o reclasificare mai amplă a marijuanei.