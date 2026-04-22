O poveste cutremurătoare vine din Marea Britanie. Matt Miles, un polițist în vârstă de 46 de ani, a decis să onoreze memoria soției sale, Katy, printr-o serie de provocări fizice extreme. Katy, tot polițistă, s-a stins din viață la doar 37 de ani, răpusă de o formă rară de cancer ovarian, după ce a acuzat un singur simptom în timpul unui antrenament la sală.

Un diagnostic crunt venit pe neașteptate

Katy Miles era o femeie activă, mereu în formă și pasionată de sport, în special de CrossFit. În 2016, în timpul unui antrenament, a observat că are probleme cu controlul vezicii urinare în timp ce sărea coarda. A mers la un control, iar o ecografie a relevat o anomalie, considerată inițial un chist ovarian benign. Lucrurile stăteau, însă, mult mai rău.

Pe 16 decembrie 2016, cuplul a primit vestea care le-a schimbat viața. Un medic le-a spus direct: „Nu vă pot spune rezultatul pentru că nu sunt oncolog, dar trebuie să fiți conștienți că mă aștept ca aceasta să fie o veste proastă”. Impactul a fost devastator. „Îmi amintesc că Katy avea un pulover galben și blugi albaștri, am ieșit pe coridor și am trecut printr-o serie de uși duble”, povestește Matt. „Imediat ce am trecut de ele, s-a agățat de mine și picioarele i s-au înmuiat. Apoi a izbucnit în plâns pentru că tocmai i se spusese că are cancer.”

Diagnosticul final a fost carcinom seros ovarian de grad scăzut (LGSOC), o formă rară care reprezintă doar 2% până la 5% din totalul cazurilor.

O luptă inegală

Reacția lui Matt a fost una de neputință. „A fost dramatic de nedrept. Să ai această boală este un lucru, dar să ai o boală rară – pentru cineva de vârsta și nivelul ei de pregătire fizică – nu exista nicio noimă sau motiv. Cancerul nu discriminează. Dacă te prinde, te prinde.”

A urmat o perioadă extrem de dificilă. Katy a suferit o rezecție intestinală în noiembrie 2016, urmată de o operație de opt ore în august 2017 pentru a îndepărta „leziunile găsite pe ficat, rinichi, vezică și mucoasa stomacului”. Chirurgul, descris de Matt, „găsea fire de nisip și le scotea pe fiecare în parte”. Katy a trecut și printr-o histerectomie completă, o „operație cu un impact uriaș” pe care, spune soțul ei, a dus-o „pe picioare”, înainte de a îndura un ciclu de chimioterapie „brutală”.

Și totuși, în mai 2019, controalele au arătat reapariția a două tumori mici. Din acel moment, medicii au schimbat strategia, concentrându-se pe gestionarea bolii pentru a-i prelungi calitatea vieții.

„Nu mai pot, e prea mult”

În mai 2024, cancerul se extinsese la oase și piele, iar prognosticul era de aproximativ un an. Au apărut și probleme renale, necesitând o nefrostomie, o procedură pe care Matt a descris-o drept „cel mai dureros lucru pe care l-a făcut. Acela a afectat-o cu adevărat, dar a dus totul pe picioare.”

Până la urmă, calitatea vieții lui Katy s-a deteriorat dramatic. Într-o zi, i-a mărturisit soțului ei: „Nu mai pot. E prea mult.”

Confruntându-se cu dureri insuportabile, Katy a luat decizia șocantă de a-i fi îndepărtate tuburile de nefrostomie, o alegere despre care medicii i-au explicat că este un „mod pașnic de a-și încheia” viața. V-ați gândit vreodată la un asemenea curaj? „Îmi amintesc că doctorul plângea, la fel și asistenta”, a povestit Matt. „Toată lumea era în lacrimi. I-au scos aceste lucruri, iar ea s-a întors și era radioasă.” Katy a murit trei săptămâni mai târziu, pe 24 septembrie 2024, în grija centrului paliativ Sue Ryder.

1481 de motive pentru a merge mai departe

După moartea soției sale, Matt a decis să strângă fonduri pentru organizația „uimitoare” care a avut grijă de ea. A conceput o serie de provocări bazate pe numărul de legitimație de polițist al lui Katy, 1481. Printre acestea se numără vâslitul pe o distanță de 1.481 de mile, executarea a 1.481 de burpees și parcurgerea celebrului traseu Camino de Santiago din Spania.

Anul său de strângere de fonduri se va încheia cu Maratonul Londrei, pe 26 aprilie. Deși și-a depășit deja ținta inițială de 10.481 de lire sterline, Matt a mărit obiectivul la 14.810 lire. El anticipează că maratonul va fi o „zi specială”.

„Am un petic brodat cu 1481 pe care îl voi avea pe tricoul Sue Ryder și o cruciuliță de lemn pe care o avea Katy”, a spus el. „Când voi avea acele momente în care nu voi mai vrea să continui, acelea vor fi micile lucruri care mă vor împinge înainte. Katy va fi în prim-planul gândurilor mele. Ea este forța motrice din spatele a tot.”