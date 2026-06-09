Știi momentul ăla când te uiți la un cuplu celebru și te întrebi ce se întâmplă de fapt în spatele ușilor închise? Bianca Censori tocmai a lansat un videoclip bizar, regizat chiar de ea, pentru noul single al lui Kanye West, intitulat „Gemini Season”. Și a făcut asta fix luni, în ziua în care artistul a împlinit 49 de ani, apărând pe ecran într-un corset roz cu decolteu amplu și lenjerie albă cu volane, în timp ce mulge o vacă.

De ce ne fascinează toată povestea asta? Pentru că, dincolo de estetica cel puțin ciudată a clipului, cazul ei atinge o coardă sensibilă pentru noi, femeile. Mereu ne întrebăm cât control mai are cu adevărat o femeie asupra propriei imagini atunci când este partenera unui bărbat extrem de vocal și controversat. Este ea o victimă a unui soț dominant, așa cum s-a speculat, sau o femeie care își asumă și își joacă propriul rol creativ?

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Dincolo de aparențe și videoclipuri controversate

Videoclipul o arată pe arhitecta australiană în vârstă de 31 de ani stând nemișcată pe un scaun, pentru ca apoi să mulgă animalul, iar la final Kanye să intre în cadru și să îi ia vasul cu lapte proaspăt din mâini. Pe lângă asta, așa cum a relatat Elle într-un material publicat recent, ea i-a transmis public și un mesaj pe Instagram Stories: „La mulți ani, @ye. Te iubesc mai mult decât viața”.

Iar aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Deși publicul o percepe adesea ca pe un simplu accesoriu vizual al rapperului, Bianca a ieșit la atac anul acesta pentru a-și apăra autonomia.

„Nu aș face ceva ce nu mi-aș dori să fac.” – Bianca Censori, arhitectă

Într-un interviu pentru Vanity Fair, ea a explicat clar că ținutele ei extrem de îndrăznețe sunt o alegere asumată. A subliniat că lucrează împreună cu soțul ei la conceperea ținutelor și că totul este un proces comun. „Așa că a fost o colaborare, nu a existat niciodată ideea că mi se spunea să fac ceva”, a ținut ea să precizeze, făcând o paralelă destul de logică legată de modă și influența partenerului.

„Dacă ai fi căsătorită cu Gianni Versace, nu ți-ar oferi și el o rochie sau ceva de genul acesta?” – Bianca Censori, arhitectă

Prețul celebrității și zvonurile despre despărțire

Dar că povestea nu e doar lapte și miere. Interviul ei atipic din Interview Magazine, unde a ales să fie reprezentată de o tânără cu o mască din plastic inspirată de chipul ei, ne arată o femeie foarte conștientă de circul mediatic din jurul ei.

„O femeie aflată în lumina reflectoarelor este forțată să privească versiuni ale ei multiplicându-se fără consimțământul său.” – Reprezentanta Biancăi Censori

Asta e o perspectivă la care chiar merită să ne gândim. Aceeași reprezentantă a adăugat că Bianca nu este captivă în imaginea sa publică, ci doar „sculptează versiunile pe care ei le creează, aceste sine fantomatice”. Reacțiile negative nu o sperie, ci îi arată „unde se află sensibilitățile culturale”.

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Și totuși, realitatea din spatele ușilor închise pare mult mai zbuciumată. Apropiații cuplului susțin că tânăra de 31 de ani „era foarte nefericită în mariajul lor de ceva vreme” și ar fi încercat de mai multe ori să pună capăt relației. Se pare că ajunsese la limită în februarie 2025, din cauza comportamentului lui Kanye, inclusiv decizia lui de a vinde tricouri cu svastică.

„Nu vrea să aibă nimic de-a face cu acel circ. El spune că ea doar e ‘supărată pe el’, dar în acest moment i-a spus că pentru ea totul s-a încheiat.” – Sursă anonimă, apropiată cuplului

Deși sursele spun că cei doi au decis recent să își mai dea o șansă și nu au fost pregătiți să renunțe unul la celălalt, dinamica lor atârnă de un fir de ață. Următoarele luni vor demonstra dacă această colaborare creativă rezistă pe termen lung sau dacă Bianca va alege, până la urmă, să semneze actele de divorț.