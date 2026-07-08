Dacă vă gândiți la slăbire doar prin prisma kilogramelor, acest studiu aduce o altă perspectivă. Cercetarea Universității din Copenhaga arată că exercițiile fizice au oferit beneficii semnificative pentru inimă și vasele de sânge la persoane cu obezitate severă, chiar și după ce au slăbit. Acest efect nu s-a observat la cei care au folosit doar medicație.

Pentru sănătatea cardiovasculară, diferența a fost vizibilă la nivelul peretelui arterei carotide. La participanții care au făcut mișcare, grosimea acestuia a scăzut cu 6%-7%, un indicator important al riscului cardiovascular. În grupurile care au utilizat doar liraglutidă sau placebo, nu a apărut nicio îmbunătățire. Acest lucru este relevant, deoarece vorbim despre oameni care slăbiseră deja, în medie, 13,7 kilograme, în urma unei diete cu conținut scăzut de calorii.

Studiul a monitorizat 130 de persoane cu obezitate severă timp de un an, după etapa de slăbire inițială. Participanții aveau în jur de 40 de ani, mai exact la mijlocul anilor ’40, și nu dezvoltaseră încă diabet sau boli de inimă. Cei din grupurile de exerciții au făcut, în medie, aproximativ două ore și jumătate de antrenament pe săptămână, în principal spinning și antrenament circuit, cu activitatea măsurată obiectiv prin monitoare de ritm cardiac.

Mișcarea îmbunătățește markerii de risc cardiovascular

Pentru multe femei care iau în considerare medicația pentru slăbit sau o folosesc deja, iată un aspect util: medicamentul poate ajuta la menținerea greutății, dar nu pare să înlocuiască mișcarea când vine vorba de protecția inimii. Această informație e importantă, mai ales când tentația e să credeți că, dacă acul cântarului coboară, problema e rezolvată. Greutatea nu mai spune singură toată povestea la vârste înaintate.

Signe Torekov, profesor la Departamentul de Științe Biomedicale, Universitatea din Copenhaga, a rezumat direct concluzia cercetării:

„Studiul arată că, deși medicația susține menținerea greutății, exercițiile fizice, cu sau fără medicație, sunt cele care îmbunătățesc sănătatea vasculară.”

Așadar, dacă cineva se bazează exclusiv pe tratamentul medicamentos și neglijează complet activitatea fizică, pierde exact acea parte esențială pentru sănătatea vaselor de sânge și reducerea riscului cardiovascular. Iar aceasta este, de fapt, una dintre marile preocupări legate de obezitatea severă.

Beneficiul a apărut la un volum de efort mai realist

Poate cel mai încurajator detaliu este cantitatea de mișcare din studiu. Nu a fost vorba despre antrenamente zilnice sau ore întregi petrecute la sală. Participanții au făcut, în medie, cam două ore și jumătate pe săptămână. Pentru multe dintre noi, asta sună mult mai realizabil decât un program perfect, imposibil de menținut mai mult de două săptămâni.

Potrivit Medicalxpress, activitatea a constat predominant în spinning și antrenament circuit. Studiul nu afirmă că doar aceste tipuri de exerciții sunt utile sau că ar exista o formulă unică. Arată însă clar că un efort moderat, făcut constant și măsurat pe parcursul unui an, s-a asociat cu beneficii pe care medicația singură nu le-a adus. Ce câștigi când dansezi regulat poate fi similar.

Rasmus Sandsdal, medic și student doctorand la Departamentul de Științe Biomedicale și prim autor al studiului, a explicat ideea astfel:

„Medicația poate ajuta la menținerea pierderii în greutate, dar exercițiile fizice oferă beneficii suplimentare pentru sănătate pe care nu le observăm doar cu medicația.”

Și a mai punctat ceva important pentru oamenii aflați încă înaintea complicațiilor:

„Participanții aveau în jurul vârstei de 40 de ani și nu dezvoltaseră încă diabet sau boli de inimă, așa că este încurajator faptul că chiar și o cantitate modestă de exerciții fizice poate îmbunătăți factori de risc cheie pentru bolile cardiovasculare.”

Mișcarea trebuie să fie în centrul planului, nu la finalul listei

Contextul este foarte actual: tot mai multe persoane trăiesc cu obezitate severă, iar medicamentele pentru pierderea în greutate sunt folosite pe scară largă. Tocmai de aceea, întrebarea nu mai este doar dacă scad kilogramele, ci ce se întâmplă cu sănătatea generală după aceea.

Aici e bine să reținem și nuanța. Studiul a analizat liraglutida, o generație anterioară de medicamente GLP-1 pentru pierderea în greutate. Rezultatele nu pot fi aplicate direct medicamentelor mai noi precum semaglutida (de exemplu, Wegovy), chiar dacă liraglutida a menținut pierderea în greutate la un nivel comparabil. Dacă sunteți în situația de a discuta despre tratament, merită să considerați acest studiu ca pe un argument pentru a păstra mișcarea în plan, nu ca pe un motiv să trageți singură concluzii despre toate medicamentele din această clasă.

Signe Torekov a formulat și mai apăsat ideea:

„Ceea ce este frapant este cât de puțin este necesar. Înlocuirea a doar câteva ore de stat în fața ecranului în fiecare săptămână cu activitate fizică îmbunătățește sănătatea cardiovasculară.”

Și tot ea a adăugat:

„Medicația pentru slăbit este un instrument important, dar rezultatele noastre indică faptul că nu poate înlocui exercițiile fizice. Activitatea fizică rămâne esențială pentru protejarea inimii și a vaselor de sânge.”

Dacă aveți obezitate severă și luați în calcul schimbări legate de greutate, reperul de bun-simț de aici este simplu: nu lăsați mișcarea la urmă, ca pe un bonus opțional. În acest studiu, aproximativ două ore și jumătate de exerciții pe săptămână, mai ales spinning și antrenament circuit, s-au asociat cu reducerea cu 6%-7% a grosimii peretelui arterei carotide după un an. Nu e doar o stare de agitație, iar sănătatea inimii e vitală.