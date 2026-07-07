Căldura, alcoolul și rutina aceea de vară în care te miști mai puțin pot accentua senzația de picioare grele, umflături și aspectul de „puf”. Nu e doar o impresie. Sistemul limfatic, care ajută corpul să gestioneze excesul de lichid, grăsimile și apărarea împotriva bolilor, poate fi afectat exact de lucrurile care apar frecvent în lunile calde.

Potrivit Vogue. Vara se vede adesea în retenția de apă și în umflăturile care par să apară mai ușor, mai ales la persoanele cu afecțiuni precum limfedemul. Academia de Studii Limfatice arată că temperatura ridicată și alcoolul pot agrava aceste efecte, iar pentru multe femei asta înseamnă disconfort real: piele care pare mai încărcată, haine care strâng altfel seara și senzația că organismul „nu se mișcă” cum trebuie.

Mișcarea contează și dintr-un motiv foarte concret. Sistemul limfatic nu funcționează ca sistemul circulator. Tehani Leprieur, maseur și fondatoare a Atelier du Drainage Lymphatique din Paris, explică astfel mecanismul:

„Spre deosebire de sistemul circulator, care se bazează pe inimă pentru a pompa sângele, sistemul limfatic nu are o pompă, așa că este important să-l ajutăm să circule corect.”

Din acest motiv, rutina zilnică poate face diferența. Nu sunt necesare gesturi complicate, ci câteva obiceiuri repetate: mers, respirație abdominală, hidratare și, pentru cine preferă astfel de ritualuri, masaj sau dry brushing.

Mersul, înotul și yoga sunt printre cele mai utile alegeri

Exercițiile cu impact redus sunt printre cele mai bune pentru stimularea fluxului limfatic. University of Texas MD Anderson Cancer Center include aici mersul pe jos, înotul, ciclismul, stretching-ul și yoga. În perioadele în care te simți umflată, obosită sau „blocată”, tocmai acest tip de mișcare poate fi util, pentru că pune corpul în funcțiune fără să-l suprasolicite.

În practică, asta poate însemna o plimbare constantă, o clasă de yoga sau câteva lungimi de bazin. Pentru cine stă mult la birou, mersul rămâne și cea mai ușor de integrat variantă într-o zi aglomerată.

Contează și felul în care respiri. Tehani Leprieur spune că o porțiune mare a sistemului limfatic este localizată în abdomen, iar respirația abdominală profundă timp de cinci minute pe zi poate ajuta la pomparea limfei în întregul corp. Este un obicei mic, dar ușor de păstrat.

Ce pui în farfurie poate accentua sau calma inflamația

Alimentele ultraprocesate, produsele lactate grase și alimentele cu zaharuri adăugate pot favoriza inflamația și pot afecta negativ funcția limfatică, potrivit University of Miami Health System Sylvester Comprehensive Cancer Center. Dacă după weekenduri cu mese grele, deserturi multe și alcool te simți mai umflată, legătura nu este deloc întâmplătoare.

Sunt recomandate, în schimb, alimente bogate în antioxidanți, potasiu și magneziu: fructe de pădure, mere, proteine slabe, spanac, kale și grăsimi sănătoase omega-3. La asta se adaugă multă apă, pentru susținerea echilibrului fluidelor. Nu este o listă de dietă strictă, ci o formulă practică pentru mesele din zilele în care vrei să reduci senzația de retenție.

Există și date care leagă alimentația de inflamație. Un studiu din 2021, publicat în revista Medicine & Science in Sports & Exercise, a arătat că alimentația cu restricții de timp, combinată cu antrenamentul de rezistență timp de 12 luni, a redus semnificativ markerii inflamatori. Un alt studiu, din 2024, a descoperit că postul poate crește nivelurile unui inhibitor al inflamației. Aceste rezultate nu înseamnă că trebuie început brusc fastingul, dar arată de ce structurarea mai atentă a meselor poate conta.

Dry brushing și masajul pot ajuta, dar blândețea rămâne importantă

Pe partea de corp și piele, două metode apar frecvent când vine vorba despre drenaj limfatic: dry brushing și masajul limfatic. Dry brushing, adică periajul uscat al pielii, stimulează circulația, exfoliază, oferă o strălucire imediată și susține drenajul limfatic. Se folosește o perie cu peri, fie de mistreț, fie din cupru ionic.

Dacă îți place senzația aceea de piele netedă imediat după duș, dry brushing poate avea și o componentă estetică, nu doar una de wellness. În același timp, informațiile confirmate disponibile nu precizează cât de des ar trebui făcut pentru rezultate optime și nici pentru ce tipuri de piele sau afecțiuni dermatologice nu este indicat, așa că merită o abordare atentă, fără agresivitate.

Masajul de drenaj limfatic poate fi făcut și acasă, cu mâinile. Pentru multe persoane, abdomenul și picioarele sunt zonele în care senzația de ușurare este căutată cel mai des în lunile de vară.

Academia de Studii Limfatice definește clar rolul acestui sistem:

„Sistemul limfatic este o serie de organe responsabile de colectarea și eliberarea excesului de lichid (numit limfă), absorbția grăsimilor și protejarea împotriva bolilor.”

Privite împreună, aceste măsuri conturează o rutină simplă și realistă pentru vară: mai mult mers, cinci minute de respirație abdominală pe zi, mai multă apă, mese mai puțin inflamatorii și, dacă îți priește, masaj acasă. Dry brushing poate completa rutina, mai ales dacă îți dorești și o piele cu aspect mai luminos.

Cheia este consecvența. Sistemul limfatic are nevoie de sprijin constant prin mișcare, respirație, hidratare și alegeri alimentare care să nu întrețină inflamația, mai ales în perioadele călduroase când senzația de umflare se accentuează mai ușor.