Diferențele dintre adulții în vârstă cu obezitate și cei cu indice de masă corporală normal, când vine vorba despre colesterolul nesănătos și tensiunea arterială, s-au redus sau chiar au dispărut în ultimele trei decenii în mai multe țări cu venituri mari. Asta arată un studiu publicat în The Lancet și schimbă, măcar puțin, felul în care merită privită legătura dintre greutate și riscul cardiovascular la vârste înaintate.

Concret, vorbim despre doi indicatori pe care multe dintre noi îi urmărim sau ajungem să îi urmărim mai atent odată cu vârsta: tensiunea arterială și colesterolul. Dacă în urmă cu peste trei decenii diferențele dintre persoanele în vârstă cu obezitate și cele cu IMC normal erau mai clare, datele analizate acum sugerează că acest decalaj s-a micșorat sau a dispărut în unele locuri. Iar asta contează pentru că mută accentul de pe judecata simplă bazată doar pe greutate pe starea reală de sănătate.

Greutatea nu spune singură toată povestea

Pentru tine, partea utilă este aceasta: un număr de pe cântar nu ar trebui tratat ca un verdict complet despre sănătatea cardiovasculară. Studiul indică faptul că, la persoanele în vârstă, riscurile asociate obezității ar putea fi în scădere, cel puțin când ne uităm la colesterolul nesănătos și la tensiunea arterială.

Asta nu înseamnă că greutatea nu mai contează. Înseamnă că sănătatea e mai complexă. Poți avea nevoie să urmărești tensiunea, colesterolul, felul în care mănânci, cât te miști și cum îți gestionezi stresul, nu doar kilogramele. Pentru multe femei, mai ales după ani în care discuția despre wellbeing s-a redus la slăbit, ideea asta e aproape o ușurare.

Și mai e ceva: rezultatul acesta ajută la o discuție mai puțin dură despre corp. Nu stigmatizarea îmbunătățește sănătatea pe termen lung, ci o abordare echilibrată, în care te uiți la indicatorii care chiar spun ceva despre cum funcționează organismul.

Ce spune de fapt studiul și ce nu spune

Datele publicate arată o îngustare sau dispariție a diferențelor dintre cele două grupuri analizate, pe o perioadă de peste trei decenii. Fenomenul a fost observat în mai multe țări cu venituri mari, potrivit News-medical.

Dar studiul, așa cum a fost prezentat până acum, nu răspunde la toate întrebările pe care le ai imediat. Nu explică exact care sunt factorii care au dus la această schimbare. Nu precizează nici dacă vorbim despre diferențe între femei și bărbați, între grupe de vârstă din interiorul categoriei de adulți în vârstă sau între etnii. Nici lista țărilor nu apare aici, așa că merită privit rezultatul ca pe un semnal important, nu ca pe o regulă identică pentru fiecare persoană.

La fel de important, din informațiile disponibile nu reiese dacă avem o îmbunătățire generală a sănătății cardiovasculare în rândul persoanelor cu obezitate sau dacă situația s-a schimbat și în grupul cu IMC normal. Iar rolul tratamentelor medicale, cum ar fi medicamentele pentru colesterol sau tensiune, nu este detaliat aici, deși întrebarea e foarte relevantă.

Ce poți lua practic din această veste

Dacă ai tendința să îți măsori sănătatea doar în kilograme, vestea aceasta e un bun moment de reset. Mai ales pentru femeile care intră sau se apropie de deceniile în care sănătatea cardiovasculară începe să conteze tot mai mult, mesajul util este să te uiți la imaginea completă.

Asta înseamnă, foarte simplu, să nu lași din vedere markerii de bază care spun mai mult decât oglinda: tensiunea arterială și colesterolul. Și să păstrezi în centru lucrurile care susțin wellbeing-ul pe termen lung: alimentație echilibrată, mișcare, rutină sustenabilă, mai puțin stres cronic. Studiul se leagă exact de genul acesta de discuții despre stil de viață pe care le avem tot mai des când vine vorba despre îmbătrânire sănătoasă.

Dacă te-ai simțit vreodată blocată între două mesaje obositoare, „trebuie să slăbești” și „greutatea nu contează deloc”, rezultatul acesta sugerează o cale mai realistă. Să nu reduci totul la IMC, dar nici să ignori sănătatea metabolică și cardiovasculară.

De ce contează mai ales pentru viitorul tău

Chiar dacă studiul vorbește despre adulți în vârstă, subiectul nu e deloc „pentru mai târziu”. Felul în care îți construiești acum rutina de viață are legătură cu acei indicatori care se văd în timp. Iar preocuparea pentru sănătatea femeilor, pe măsură ce înaintează în vârstă, merge exact în direcția asta: mai puțină presiune pe imagine, mai multă atenție la ce arată corpul prin semnale măsurabile.

Și, sincer, e o nuanță de care era nevoie. Pentru că foarte multe conversații despre obezitate au pornit ani la rând dintr-un loc simplificat excesiv. Acest studiu nu șterge riscurile și nu transformă obezitatea într-un detaliu fără importanță. Arată însă că, la vârste înaintate, relația dintre greutate și unii factori de risc cardiovascular nu mai arată la fel ca acum peste trei decenii.

Faptul concret care rămâne este acesta: în ultimele trei decenii, în mai multe țări cu venituri mari, diferențele de colesterol nesănătos și tensiune arterială dintre adulții în vârstă cu obezitate și cei cu IMC normal s-au redus sau au dispărut, potrivit studiului publicat în The Lancet.