Eva Longoria (51 de ani) își menține forma fizică prin antrenamente pe trambulină, în sesiuni de 20-30 de minute, pe care le consideră mai eficiente decât alergatul.

Pentru tine, partea utilă vine repede: vorbim despre un tip de mișcare cu impact redus asupra articulațiilor, care lucrează în același timp sistemul cardiovascular, sistemul limfatic și musculatura, iar în plus poate ajuta la reducerea retenției de lichide și la menținerea densității osoase.

Actrița a fost fotografiată în Puerto Banus, Marbella, Spania, alături de soțul ei, Jose „Pepe” Baston, într-o apariție foarte relaxată: blugi scurți, bluză neagră, papuci, pălărie și ochelari de soare. Imaginea se leagă destul de bine de felul în care vorbește despre vârstă și grijă pe termen lung pentru corp, fără ideea de soluții rapide.

Eva Longoria spune clar că miza pentru ea nu este doar cum arată, ci cum se simte și cât poate face în viața de zi cu zi.

„Pentru mine, vârsta este doar un număr. Vreau să îmbătrânesc frumos. Să pot urca scări, să mă joc cu copiii mei, așa că mă dedic trucurilor biologice care mă vor menține sănătoasă cât mai mult timp.” -68% Pantofi sport cu insertii de piele intoarsa - Negru Cumpără acum

Rebounding-ul, cheia antrenamentelor actriței

În cazul acestui tip de antrenament, rebounding-ul este piesa centrală. Cum relatează Click, Eva Longoria îl vede ca pe un exercițiu care îi aduce rezultate bune fără presiunea unui efort care să-i încarce articulațiile.

Rutina ei nu se oprește însă aici. Actrița completează sesiunile pe trambulină cu exerciții cu greutăți, pentru tonifiere și energie.

Beneficiile rebounding-ului și cum să începi

Dacă te atrage partea practică, indiciul cel mai clar din rutina ei este simplitatea: sesiuni de 20-30 de minute, plus exerciții cu greutăți. Accentul cade pe o mișcare sustenabilă, care să te ajute să rămâi activă și să-ți protejezi articulațiile, nu pe forțarea corpului.

Mai e ceva de reținut, mai ales dacă ai perioade în care te simți umflată sau obosită: Eva Longoria leagă direct trambulina de drenajul limfatic, iar descrierea exercițiului merge în aceeași direcție, prin efectul asupra retenției de lichide și al musculaturii. Frecvența exactă a antrenamentelor ei nu este precizată, la fel cum nu apar detalii despre alimentație sau despre structura completă a unei sesiuni.

Eva Longoria completează antrenamentele pe trambulină cu exerciții cu greutăți pentru tonifiere și energie.