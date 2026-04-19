Dua Lipa și logodnicul ei, Callum Turner, au lăsat în urmă agitația marilor orașe pentru o aventură de neuitat. Cei doi au ales o vacanță exotică, un safari în Africa de Sud, iar artista nu a ratat ocazia de a-și etala garderoba impresionantă, plină de piese de designer, chiar și în mijlocul naturii sălbatice.

O experiență de neuitat

Într-o postare pe Instagram, cântăreața britanică și-a împărtășit entuziasmul cu fanii, descriind călătoria drept una dintre cele mai frumoase experiențe din viața ei. Imaginile o arată alături de Callum, dar și pozând cu elefanți și zebre, în timp ce explorau zona cu jeep-urile.

„David Attenborough, mănâncă-ți inima!!!!! Tocmai am avut cea mai incredibilă călătorie din viața mea în Africa de Sud”, a scris Lipa. „Să fiu atât de aproape de animale atât de frumoase în habitatul lor natural, între Parcul Kruger și Sabi Sands, a fost ceva ce abia pot exprima în cuvinte. A fost cu adevărat de neuitat… una dintre acele experiențe care rămân cu tine pentru totdeauna.”

Garderoba de safari, o lecție de stil

Dar să fim serioși, când vorbim de Dua Lipa, vorbim și de modă. Ținutele alese au fost potrivite pentru safari, în tonuri pământii și cu straturi practice, însă artista a adăugat piese cheie de designer care au făcut diferența. O primă ținută a constat într-un top negru din piele cu șireturi de la 16Arlington, asortat cu pantaloni scurți din denim cu aspect uzat de la Re/Done, o curea western Chrome Hearts și ochelari de soare cu formă angulară semnați Tom Ford.

Numai că stilul nu s-a oprit aici.

Într-o altă apariție, a asortat aceiași pantaloni scurți și ochelari cu un ceas Bvlgari Serpenti Seduttori și o brățară Tubogas de la aceeași casă de bijuterii. Binoclul, fireste, era nelipsit. Mai târziu, într-o seară, a purtat o șapcă de baseball de culoarea cămilei și un pulover roșu cu decolteu în V de la Loewe. Iar pentru o altă zi, a combinat pantalonii scurți și bijuteriile Bvlgari cu o cămașă kaki în dungi de la Ralph Lauren Polo, purtată peste o cămașă albă Oxford și un maiou.

De la jachete militare la genți Chanel

Unele look-uri au fost ceva mai îndrăznețe și elegante. Într-o imagine în care pozează lângă un elefant, Dua Lipa poartă o jachetă în stil militar de la Ann Demeulemeester, o piesă care a revenit în garderoba ei. În afara safariului propriu-zis, artista a fost văzută purtând o bluză albă vaporoasă cu manșete cu volane.

V-ați fi imaginat un safari fără o geantă Chanel? Ei bine, nici ea. Și, cum era de așteptat, geanta ei Chanel albă, matlasată (artista este ambasador al casei de modă și imaginea campaniei pentru geanta Chanel 25) a fost și ea prezentă în vacanță, alături de ochelari de soare cu aspect de ochelari de protecție de la Blumarine.

Ce urmează pentru cuplu?

Iar vacanța aceasta spectaculoasă alimentează și mai mult zvonurile care circulă de ceva vreme. Se pare că Dua și Callum plănuiesc o nuntă relativ discretă undeva în vara aceasta. Până la urmă, după o astfel de escapadă, așteptările pentru luna de miere sunt și mai mari. Hai să vedem ce ținute vor alege atunci, nu-i așa?