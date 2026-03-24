Valentin Sanfira, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară, trece printr-o perioadă delicată. Soția sa, Codruța Filip, a anunțat recent divorțul, însă artistul susține că nu știa nimic despre această decizie, fiind complet surprins de veste.

Prima reacție a artistului

Contactat de presă imediat după ce Codruța a făcut anunțul despărțirii, Valentin Sanfira a părut că nu înțelege ce se întâmplă. Reacția sa a fost una de șoc, declarând că nu a văzut nicio declarație și că va vorbi direct cu ea pentru a clarifica situația. El a respins vehement ideea unei separări.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești (n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlnesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost prima reacție a lui Valentin Sanfira pentru Cancan.

O dramă de familie neștiută

Dincolo de agitația mediatică recentă, viața lui Sanfira ascunde o poveste de familie impresionantă și plină de încercări. Părinții săi s-au căsătorit foarte tineri, mama având doar 15 ani, iar tatăl 19. Timp de 10 ani, cei doi s-au luptat să aibă un copil, însă fără succes, în ciuda tratamentelor și a rugăciunilor. În cele din urmă, au decis să adopte un băiețel abandonat la naștere.

La scurt timp după adopție, s-a produs o minune, iar mama artistului a rămas însărcinată, aducându-i pe lume pe Valentin și pe fratele său biologic. Numai că, la 14 ani de la acel moment, familia a fost lovită de o nouă dramă. Fratele cel mare a aflat că este înfiat și a decis să plece pentru a locui cu mama sa biologică. „Fratele nostru mai mare este înfiat. Când avea el 15 ani, cred, sau 16, a aflat de la cineva și știu că atunci a fost doliu în familia noastră”, a povestit Valentin în trecut, în emisiunea La Măruță.

Un moment care i-a marcat pe toți.

„Pune mâna pe carte, lasă lălăitul”

Iar greutățile nu s-au oprit aici. Crescut într-o familie fără posibilități financiare, Valentin a fost descurajat de părinți să urmeze o carieră în muzică, fiind considerată prea scumpă și fără viitor. Părinții săi i-au spus direct: „Noi nu avem bani să te ducem pe tine să faci școli, să faci cântece, că sunt scumpe costumele”.

Ba chiar mama sa a încercat să-l oprească prin metode mai dure. „Și eu am zis că o să fiu cântăreț. M-a și bătut mama. «Pune mâna pe carte, lasă lălăitul că nu o să faci nimic, mori de foame. Fă-ți o meserie!» Cred că nici nu aveam ce să pierd”, a mărturisit Sanfira în podcastul Mirelei Vaida. Și totuși, cum a reușit? Până la urmă, a contat ambiția. Punctul de cotitură a venit după ce a câștigat un premiu la Festivalul Național al Cântecului Popular „Mamaia 2008”, moment care i-a deschis porțile către ansamblul Doina Gorjului.

Dragoste la prima vedere

Dar viața i-a adus-o în cale pe Codruța Filip, cea care părea să fie marea lui iubire. Artistul a povestit că s-a îndrăgostit de ea pe loc, în timpul unei emisiuni moderate de Teo Trandafir. A fost dragoste la prima vedere, cel puțin pentru el.

„Atunci când te trăsnește, te trăsnește, nu mai este nicio șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe. Nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic. M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: «Doamne ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!»”, declara Valentin Sanfira la Kanal D (postul unde a și cunoscut-o). S-a lăsat greu, e drept, artistul insistând mai bine de două luni pentru a o cuceri. A fost atât de sigur de sentimentele sale, încât i-a spus direct ce planuri are. „I-am zis la telefon: «Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?»”.