Dinu Maxer a comentat recent declarațiile fostei soții, Deea, după ce aceasta a dezvăluit că fiica lor, Maysa, în vârstă de 6 ani, l-a numit pe logodnicul ei, Constantin Cataramă, „cel mai bun tată”. Artistul a vorbit deschis despre modul în care copiii se adaptează la noile relații din viața părinților, clarificând situația.

O situație familiară

După ce Deea Maxer a povestit public episodul emoționant, Dinu a explicat că astfel de momente nu sunt complet noi pentru familia lor. Ba chiar, el și partenera sa, Magda, s-au confruntat cu o situație similară în urmă cu doi ani, imediat după propria lor logodnă. „Este o situație care, într-un fel, ne este familiară. Și noi am trecut printr-un moment similar acum doi ani, imediat după logodna noastră, când Maysa, în zilele petrecute la noi, o întreba pe Magda dacă poate să-i spună «mamă». Chiar și Andreas a avut aceeași reacție”, a mărturisit Dinu Maxer.

Regula părinților: „Nu este potrivit”

Artistul subliniază că atât el, cât și Deea, le-au explicat copiilor că există o singură mamă și un singur tată. Partenerii lor actuali sunt prezențe importante, dar nu înlocuiesc rolurile parentale. Până la urmă, cum altfel ar putea gestiona cei mici o astfel de dinamică?

„Partenerii noștri nu vor fi niciodată tată vitreg sau mamă vitregă, ci oameni apropiați, prieteni de încredere în viața lor. Magda, încă de atunci, le-a explicat copiilor, cu multă grijă, că nu este potrivit să i se adreseze cu «mamă», nici măcar în joacă”, a adăugat cântărețul.

Iar Dinu este convins că și în cealaltă casă se aplică același principiu. „Sunt convins că același lucru îl face și logodnicul mamei lor”.

Un mediu echilibrat pentru copii

Departe de a fi deranjat, Dinu Maxer a oferit o perspectivă matură asupra relației pe care fiica sa o are cu logodnicul Deei. El consideră că este un lucru bun faptul că Maysa îl apreciază pe partenerul mamei sale, văzând în asta un semn de normalitate și echilibru. E drept că stabilitatea noilor cupluri este esențială pentru cei mici.

„Este firesc ca Maysa să îl aprecieze și să îl complimenteze pe Constantin. Important este că mama ei a găsit un partener care îi oferă stabilitate, iar copiii beneficiază acum de un mediu echilibrat și de relații frumoase, ca la noi. S-au împrietenit cu fetele lui, cu care se întâlnesc din când în când”, a explicat el.

Paștele catolic în familie

Dincolo de aceste discuții, viața de familie continuă. Dinu a povestit cum a petrecut recent Paștele catolic alături de soția sa, Magda, și de cei doi copii, Maysa și Andreas. Cei patru au mers în vizită la mama artistului, în Florești (județul Prahova), pentru a celebra sărbătoarea.

O experiență cu totul specială.

„Mama mea este catolică, la fel și tatăl Magdei. Am fost la Înviere alături de copii, în corul Bisericii Sf. Elena. A fost o experiență unică. Magda a cântat în cor, ea fiind soprană 9 ani de zile în acest cor”, a povestit artistul. Deea și Dinu Maxer și-au anunțat despărțirea pe 28 martie 2023, după o relație de 18 ani.