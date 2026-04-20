Lumea cinematografiei este în doliu. Actrița marocano-franceză Nadia Fares, cunoscută publicului larg pentru rolul memorabil din thrillerul „The Crimson Rivers”, a încetat din viață pe 17 aprilie, la doar 57 de ani. Aceasta a fost găsită inconștientă într-o piscină din Paris, după ce a suferit un stop cardiac.

Ultimele clipe ale actriței

Nadia Fares se afla într-un complex sportiv privat din Paris când s-a produs tragedia. Găsită inconștientă în piscină, un alt înotător i-a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale. Din păcate, eforturile au fost zadarnice.

Transportată de urgență la Spitalul Pitié-Salpêtrière, actrița a fost plasată în comă indusă, dar nu și-a mai recăpătat cunoștința. Autoritățile franceze, citate de ziarul Le Figaro, au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului, deși, la prima vedere, nu au fost identificate indicii care să sugereze o infracțiune.

Recomandari Parfumul de nuntă perfect cum îl alegi și 6 opțiuni de la 105 lire sterline

Anunțul dureros al familiei

Vestea tragică a fost confirmată oficial de cele două fiice ale sale, Cylia și Shana Chasman, printr-o declarație emoționantă transmisă Agence France-Presse.

„Cu o tristețe imensă, anunțăm decesul mamei noastre, Nadia Farès, vineri. Franța a pierdut o mare artistă, iar noi am pierdut-o pe mama noastră”.

O carieră marcată de roluri puternice

Născută pe 20 decembrie 1968 la Marrakech, Nadia Fares și-a petrecut copilăria în Nisa, dar s-a mutat la Paris pentru a-și îndeplini visul de a deveni actriță. Și-a făcut debutul pe marele ecran în 1992, în filmul „My Wife’s Girlfriends”.

Recomandari Zara Tindall, la 44 de ani, complet nemachiata la o competitie ecvestra

Dar rolul care i-a adus notorietate internațională a fost, fără îndoială, cel din „The Crimson Rivers” (un thriller regizat de Mathieu Kassovitz), unde a jucat alături de monștri sacri precum Jean Reno și Vincent Cassel. Cine nu-și amintește de prezența ei magnetică din acel film? De-a lungul carierei, a continuat să impresioneze în producții precum thrillerul de acțiune „War” (2007), unde a interpretat-o pe agenta Jade Kinler, sau filmul horror „Storm Warning” (2007), în rolul Piei.

Viața dincolo de platourile de filmare

După o perioadă de succes, Nadia Fares a luat o pauză de la actorie. În 2009, s-a mutat în Statele Unite, unde s-a căsătorit cu producătorul Steve Chasman, originar din Los Angeles. Cuplul a avut două fiice, însă a divorțat în 2022, moment în care actrița a decis să se întoarcă în Franța.

Până la urmă, pasiunea pentru film a readus-o în fața camerelor. Iar în 2016, Farès a revenit pe ecrane cu un rol în serialul dramatic „Marseille”, o producție de succes a platformei Netflix.