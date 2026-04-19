Alegerea parfumului pentru ziua nunții este mai mult decât o simplă decizie de beauty, este o adevărată „capsulă a timpului emoțională”. Așa o descrie Emmanuelle Moeglin, fondatoarea Experimental Perfume Club (EPC) și parfumier. Parfumul are puterea de a ne conecta la acea zi specială mai mult decât orice aranjament floral sau decor.

„Parfumul este una dintre cele mai intime modalități de a captura un moment în timp. Nu este doar amintit, ci retrăit”, explică Moeglin. Și, pe bune, cine nu și-ar dori să retrăiască la nesfârșit emoția acelei zile?

O capsulă a timpului într-o sticluță

Impactul unui parfum este uriaș. „O singură pulverizare poate aduce înapoi muzica, râsetele și lumina. De aceea, alegerea unui parfum pentru nuntă este mai mult decât o decizie de frumusețe, este o capsulă a timpului emoțională”, adaugă Emmanuelle Moeglin. Dar nu trebuie să te lași copleșită de presiune.

Tracy Munro, director general la Les Senteurs, cea mai veche parfumerie independentă din Londra, subliniază că procesul ar trebui să fie o plăcere. „Alegerea unui parfum de nuntă ar trebui să fie incitantă, un răsfăț și, mai presus de toate, distractivă.”

Mergi singură la cumpărături

Sfatul poate părea ciudat, dar experta în parfumuri Alice Du Parcq este categorică. „Mergi la cumpărături singură, întotdeauna.” De ce? Pentru că percepția olfactivă este extrem de personală. „Poate suna dur, dar nu recomand să aduci o prietenă sau un membru al familiei la o sesiune de mirosit. Toată lumea percepe mirosul diferit și trebuie să ai încredere în propriul simț al mirosului când intri în amfiteatrul parfumurilor”, insistă ea.

Iar dacă cineva își dă cu părerea, riști să fii influențată de preferințele subiective ale persoanei respective. „Aceasta este singura achiziție de nuntă asupra căreia nimeni nu are dreptul să aibă o opinie și asta este absolut fantastic!”, spune Alice. Mai mult, ea te încurajează să ai încredere totală în nasul tău. „Ceea ce trebuie să reții este că felul în care simți un miros este în întregime corect. Chiar dacă te uiți la o listă de ingrediente și te gândești «nu simt absolut deloc trandafir/zmeură/[introduceți orice aromă care vă scapă complet]», te rog să mă crezi: NU GREȘEȘTI DELOC.”

Urmează-ți emoția, nu notele

Înainte de a te pierde printre ingrediente, oprește-te o clipă. „Începe cu emoția, nu cu notele”, recomandă Emmanuelle Moeglin. „Înainte de a plonja în ingrediente, fă o pauză și întreabă-te: cum vreau să mă simt în acea zi? Încrezătoare și magnetică? Romantică și senină? Parfumul tău ar trebui să reflecte emoția pe care vrei să o porți cu tine și să ți-o amintești pentru totdeauna.”

Tracy Munro este de aceeași părere. „Ziua nunții tale va fi probabil una dintre cele mai mari zile din viața ta, dar amintește-ți – sub tot fastul – ești tot tu, așa că respectă acea voce interioară.” Un punct bun de plecare poate fi garderoba ta actuală de parfumuri. „Dacă ești dornică să găsești ceva nou pentru a face ziua și mai unică, îți recomandăm să începi căutarea devreme”, adaugă ea.

Atmosfera nunții dictează parfumul

V-ați gândit vreodată că locația și stilul nunții pot influența alegerea parfumului? „Potrivirea vibrației parfumului cu decorul nunții este o modalitate foarte bună de a-ți concentra stilul de cumpărături”, spune Alice Du Parcq. Ea sugerează să iei în calcul mărimea locației. „Este un loc foarte intim care necesită un parfum discret, de piele, sau un eveniment grandios care are nevoie de un parfum care să umple camera?”

Anotimpul joacă și el un rol. „Mediul și sezonul pot ghida în mod natural paleta de arome”, confirmă Emmanuelle. „O ceremonie de vară în grădină? Încearcă flori delicate cu o prospețime verde sau citrică. O sărbătoare de iarnă? Gândește-te la note de bază calde, cu condimente, lemn sau ambră.” Dar ai grijă la intensitate. „Parfumul este un lucru puternic care creează amintiri olfactive de durată, așa că asigură-te că amintirea nu este prea zgomotoasă sau copleșitoare pentru ocazie”, avertizează Tracy Munro. „Dacă te îndrepți spre aer liber/soare/plajă, atunci poți adăuga un pic mai multă putere selecției tale.”

Când apelezi la profesioniști (și cât costă)

Dacă te simți copleșită, nu ezita să ceri ajutorul experților. Multe branduri oferă servicii de consiliere pentru mirese. „Când m-am căsătorit, am fost la o consultație la standul Guerlain din Harrods. A fost atât de surprinzator și de inspirațional, și, în general, una dintre cele mai plăcute părți ale planificării nunții mele”, povestește Alice.

Iată câteva opțiuni concrete:

Les Senteurs: Oferă consultații de nuntă de 90 de minute pentru până la 6 invitați, cu șampanie, cafea și petit fours. Fiecare invitat primește o colecție personalizată de mostre.

Oferă consultații de nuntă de 90 de minute pentru până la 6 invitați, cu șampanie, cafea și petit fours. Fiecare invitat primește o colecție personalizată de mostre. Penhaligons: Serviciul „Wedding Scent Finder” este disponibil în anumite buticuri, costă 50 de lire sterline (suma este rambursabilă la achiziționarea unui produs) și include un pahar de șampanie.

Serviciul „Wedding Scent Finder” este disponibil în anumite buticuri, costă 50 de lire sterline (suma este rambursabilă la achiziționarea unui produs) și include un pahar de șampanie. Experimental Perfume Club: Pentru ceva cu adevărat unic, experiența „Blend A Deux Wedding Experience” îți permite să-ți creezi propriul parfum personalizat. Costă 500 de lire sterline.

6 recomandări de la experți

Floralul feminin: CHANEL Gardenia Les Exclusives de Chanel (£240)

„Floralele albe, bogate și ample sunt o cerere foarte populară din partea viitoarelor mirese, iar acesta este unul la care apelez mereu datorită calității extraordinare și longevității excelente pe piele”, spune Alice Du Parcq.

Parfumul cald de iarnă: Frederic Malle Heaven Can Wait (£185)

O opțiune senzuală și condimentată, perfectă pentru nunțile de iarnă. Combină cuișoare și semințe de morcov cu nucșoară, cedru și vanilie pentru o senzație caldă, vintage.

Trandafirul modern: Tory Burch Sublime Rose (£105)

Un parfum cu note de apă de trandafiri și frezie, dar cu o bază pământie de patchouli și coacăze negre, care îi conferă o notă modernă. Potrivit atât pentru nunți boho, cât și pentru cele tradiționale.

Senzual și intim: Aerin Amber Musk (£108)

Ideal pentru nunți restrânse, acest parfum cald și lemnos se combină cu apa de cocos pentru a crea o aromă sofisticată, care te invită la apropiere.

Citricul efervescent: Affinescense Combava-Cedrat (£205)

„Acesta este un parfum care explodează din sticlă cu bucurie de a trăi și rămâne așa toată ziua. Înălțător, ascuțit, dulce și revigorant; tot ceea ce ar trebui să fie un parfum citric bun”, descrie Tracy Munro.

Gurmandul sofisticat: Jo Malone Myrrh & Tonka Cologne Intense (£164)

Un parfum unisex, bogat și amețitor. Combină note de lavandă și miere cu smirnă Omumbiri, ambră, boabe de tonka, vanilie și migdale, aducând un aer oriental reședințelor britanice sobre.