Deea Maxer trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, iar armonia din noua familie este confirmată de un moment de o emoție rară. Fiica sa, Maisa, a avut o reacție complet neașteptată față de viitorul ei soț, Constantin, o declarație care a lăsat-o pe artistă cu lacrimi în ochi.

O prietenie construită natural

Invitată în emisiunea Fresh by Unica, Deea Maxer a vorbit deschis despre cum s-a clădit relația dintre partenerul ei și cei doi copii (Andreas și Maisa). Artista a subliniat că apropierea nu a fost deloc forțată. Ba chiar, lucrurile s-au așezat firesc tocmai pentru că iubitul ei nu a încercat să joace un rol care nu i se cuvenea.

„În sfârșit sunt liniștită. Chiar cred că între Constantin și Andreas s-a legat o prietenie fantastică. Îmi place că, în relație, Constantin nu a venit să impună un rol parental în familie: „Eu sunt partenerul mamei voastre, eu vă sunt tată”. Nu, niciodată n-a avut atitudinea asta. Și cred că a contat foarte mult”, a mărturisit Deea.

Până la urmă, cum stau lucrurile?

„Iar copiii au văzut, au simțit lucrul ăsta și e foarte important. Pentru că, până la urmă, un copil pe pământ are o mamă și un tată. Și doar ei pot fi. Partenerii părinților, mai departe în viață, sunt prietenii copiilor. Și când Constantin a intrat așa, cu bunătate, cu înțelegere, copiii au simțit asta”, a explicat vedeta.

„Este cel mai bun tată din lume”

Momentul culminant, cel care i-a adus confirmarea supremă că totul este exact cum trebuie, a venit de la fiica sa, Maisa. Într-o seară obișnuită, fără vreo ocazie specială, fetița a făcut o declarație copleșitoare.

Nimic spectaculos nu se întâmplase.

„Maisa a zis o vorbă mare, foarte mare. Serile trecute, într-o atmosferă super liniștită, în casă, nimic deosebit, nu se întâmplase ceva senzațional. Constantin nu i-a impresionat cu vreo surpriză, jucărie, nicidecum. Pur și simplu, în liniștea casei, Maisa l-a luat în brațe, s-a uitat la mine și a zis: „Mami, este cel mai bun tată din lume””, a povestit Deea, vizibil emoționată.

Artista a ținut să precizeze contextul, pentru a sublinia autenticitatea momentului. „Și fetele lui nu erau la noi în weekendul respectiv, pentru că ele vin destul de des în weekenduri și în vacanțe la noi și locuiesc cu noi. Pur și simplu, ea a simțit energia aceea și, pentru mine, contează enorm”, a adăugat ea.

Lacrimi de fericire

Dar cum reacționezi la o asemenea mărturisire venită din sufletul unui copil? Reacția Deei și a lui Constantin a fost pe măsura emoției. Cei doi au înțeles că au primit cea mai sinceră validare a relației lor și a modului în care și-au construit familia.

„Ne-am uitat unul la altul și… cu lacrimi, nu? Cu emoție, cu bucurie, cu recunoștință. Că le-a așezat Doamne-Doamne frumos”, a mai spus vedeta.

Un nou început, cu planuri mari

Dincolo de armonia familială, Deea Maxer este pregătită să facă pași importanți și pe alte planuri. Ea a vorbit și despre viitorul care se conturează alături de Constantin, un viitor ce include nunta, mutarea într-o nouă locuință și dezvoltarea afacerilor în care este implicată.

Se pare că vedeta și-a găsit echilibrul, construind pas cu pas o viață bazată pe comunicare, stabilitate și, cel mai important, multă iubire sinceră.