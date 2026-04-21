Actorul Patrick Muldoon, cunoscut din serialul „Melrose Place”, a murit subit la vârsta de 57 de ani, în urma unui aparent atac de cord. Vestea a lăsat un gol imens în inima actriței Denise Richards, care i-a fost iubită și, ulterior, cel mai bun prieten timp de peste 30 de ani. Cei doi au avut ultima apariție publică împreună pe 8 martie, cu puțin peste o lună înainte de tragedie.

O prietenie de peste trei decenii

Denise Richards, acum în vârstă de 55 de ani, a publicat un omagiu emoționant pe Instagram, însoțit de un montaj video cu fotografii care surprind momente din lunga lor prietenie. Legătura lor a început în tinerețe, într-un context care le-a marcat amândurora cariera. „Asta este atât de greu de pus în cuvinte. Am inima frântă și sunt devastată că te-am pierdut”, și-a început actrița mesajul.

Ea a continuat, amintindu-și de începuturile lor. „Ai fost cel mai bun prieten al meu și familia mea. Ne-am cunoscut la primul nostru curs de actorie, eu aveam 19 ani și nu avusesem niciodată un rol, iar tu aveai 21 de ani, erai student la USC și aveai un rol recurent în «Who’s the Boss».”

„Nu știu ce o să mă fac fără tine”

După aproape 40 de ani, actrița mărturisește că nu își poate imagina viața fără el. Prietenia lor, care a urmat unei relații amoroase din anii ’90, a fost una specială. „Prietenia, dragostea, sprijinul, respectul și loialitatea pe care le-am avut au fost necondiționate și rare. Luminai fiecare cameră în care intrai. Erai mai presus de viață și toată lumea era atrasă de tine.”

Denise a subliniat și talentul lui Muldoon, considerându-l subapreciat. „Atât de talentat și cel mai subestimat actor. Și cel mai umil. Tot ce făceai era molipsitor. Râsul tău, bunătatea ta, spiritul tău, puterea ta, loialitatea, pasiunea și pofta ta de viață.” Cum poți merge mai departe când pierzi pe cineva atât de apropiat?

Durerea pierderii este copleșitoare. „Am fost stânca unul pentru celălalt. Amintirile noastre împreună sunt nesfârșite. M-ai sprijinit și m-ai protejat mai mult decât oricine. Nu știu ce o să mă fac fără tine aici.”

Sprijin în momentele dificile

Iar sprijinul lui Muldoon a fost necesar pentru Richards, mai ales în ultima perioadă, marcată de probleme personale. „Ești vocea rațiunii mele și stâlpul meu de rezistență. Mai ales în acest ultim an de durere și suferință”, a scris ea, făcând (cel mai probabil) referire la despărțirea tumultuoasă de fostul soț, Aaron Phypers, pe care l-a acuzat de abuz fizic.

Până la urmă, prietenii la nevoie se cunosc. Numai că acum, actrița se simte complet pierdută. „Acum am nevoie de tine mai mult ca oricând, pentru această durere și suferință de a te pierde”, a adăugat ea. Mesajul se încheie cu o notă personală, plină de afecțiune: „Schweetbabe, am avut conversațiile alea… Credeam că vom trăi veșnic sau cel puțin până la 90 de ani. Schweetbabe, voi căuta semnele acelea. Trebuie să știu că ești încă aici cu mine. Te iubesc atât de mult și îmi lipsești enorm, schweetbabe.”

Reacția fiicei actriței

Și fiica lui Denise, Lola, pe care o are cu fostul soț Charlie Sheen, a transmis un mesaj emoționant. Ea a dezvăluit cât de mult și-ar fi dorit ca Patrick și mama ei să fie din nou împreună. „Mereu o rugam pe mama, sunt sigură că ți-a spus, să vă împăcați haha, dar cred că a fost mai bine să rămâneți cei mai buni prieteni”, a scris tânăra.

Lola a continuat: „Îmi va lipsi foarte mult să o aud pe mama râzând la telefon cu tine. Vocea ta îmi lumina mereu ziua și o să-mi lipsească să o aud, dar știu că mamei îi va lipsi și mai mult, însă nu vom înceta niciodată să vorbim despre tine. Îți mulțumesc că ai fost cel mai bun prieten pentru ea. Îți mulțumesc că ai fost cel care a făcut-o să râdă și să uite de tot prin ce trece. Acesta era un dar pe care îl aveai. Legătura pe care o aveați voi doi era ceva atât de special, de neatins.”

Legătura lor era, într-adevăr, specială.

Ultima apariție publică a lui Patrick Muldoon a fost alături de Denise, pe 8 martie, la cea de-a 53-a ediție a Premiilor Saturn, eveniment desfășurat la Hotelul Hilton Universal City.