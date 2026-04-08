Prezentatorul Dan Negru a reacționat dur după vestea dispariției lui Mircea Lucescu, transmițând un mesaj tăios despre ipocrizia românilor. Inițial, a publicat o postare care i-a confuzat pe mulți. Ulterior, a revenit cu o filmare în care a povestit despre o lecție primită de la marele antrenor și a criticat felul în care societatea își tratează valorile.

„E fake news”

Prima reacție a lui Dan Negru a fost una neașteptată, lăsând loc de interpretări. „E fake news știrea că a murit Mircea Lucescu. Nu mori când continui să trăiești în ceilalți”, a scris Dan Negru în mediul online, la scurt timp după anunțul tragic.

Mesajul a stârnit confuzie la început.

Recomandari Mircea Lucescu a murit la 80 de ani. Mesajul impresionant lăsat pe cavoul său

Dar, la scurt timp, prezentatorul a revenit cu un clip video însoțit de un text mult mai amplu, în care a explicat viziunea sa și a lansat un atac direct la adresa mentalității românești.

Lecția despre ipocrizie

În mesajul său, Negru a subliniat inconsecvența cu care publicul din România își judecă idolii, dându-l exemplu chiar pe Mircea Lucescu și un meci al naționalei.

„Țineți minte cum, în minutul ’90, Mircea Lucescu era un «boșorog depășit», iar în minutul ’94, când România a înscris cu Austria, devenise un «strateg desăvârșit». Ăștia suntem! Lucescu ne-a pus față în față cu noi… Poate ați uitat, dar Lucescu nici măcar nu era pe lista antrenorilor doriți la națională. Erau alții… Lecția lui arată că suntem o societate contra-selectivă în orice domeniu.”

Recomandari Ioana Ginghină, mesaj tăios pentru Papadopol la 7 ani de la divorț – dacă atât a putut, asta e

Și nu s-a oprit aici. Prezentatorul a făcut o paralelă dureroasă cu un alt nume uriaș, comentatorul sportiv Cristian Țopescu. „Am văzut, în orele astea, imagini cu «golurile de aur» ale fotbalului românesc, comentate de Cristian Țopescu. Adevărul e rușinos: eram la TVR, prin anii ’90, când pe Țopescu toată televiziunea îl susținea pentru funcția de director general. Nu doar că nu l-au numit, dar l-au și dat afară!”

Concluzia lui Negru este una amară. „Pentru că noi ne pricepem cel mai bine să săpăm gropi… unii altora. Știm cel mai bine să-i spunem lui Mircea Lucescu că e «boșorog» în minutul ’90 și să-l aplaudăm peste doar patru minute!”

Secretul lui Lucescu Pasiunea

Dincolo de critică, Dan Negru a dezvăluit și ce l-a impresionat cel mai mult la marele antrenor, în urma unei discuții pe care a purtat-o cu acesta.

Recomandari Dan Negru îi dă un sfat neașteptat șefului FRF după retragerea lui Lucescu

„L-am întrebat pe domnul Lucescu ce îl mână în luptă. Răspunsul lui m-a convins că una e să trăiești mult și alta e să trăiești cu adevărat”, a povestit Dan Negru (în același clip video publicat online).

V-ați întrebat vreodată ce îl ținea în priză pe Il Luce la 80 de ani? Pe bune, care era motorul lui?

Răspunsul, oferit chiar de Mircea Lucescu, este simplu și dezarmant. „Pasiunea. Când totul dispare, rămâne pasiunea! Când speranțele dispar, când îți propui și nu reușești, ce te împinge să mergi mai departe? Pasiunea”.