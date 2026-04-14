La patru zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu, familia fostului selecționer a transmis o scrisoare publică emoționantă. Mesajul, făcut public pe 14 aprilie, este unul de profundă recunoștință pentru toți cei care au fost alături de ei în aceste momente dificile.

Mulțumiri pentru instituții și profesioniști

În debutul scrisorii, familia a ținut să mulțumească tuturor celor implicați în organizarea ceremoniei funerare, recunoscând că fără ajutorul lor, lucrurile nu ar fi fost posibile la acest nivel. E drept că organizarea a fost impecabilă. „Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine.”

Pe lista celor menționați se numără Biserica Ortodoxă Română, Guvernul României, Federația Română de Fotbal, dar și structuri din Ministerul Afacerilor Interne (Poliția Română și Jandarmeria), Primăria Capitalei, serviciile medicale, firmele de pază și compania funerară. Colaborarea dintre acestea a fost subliniată în mod special. „Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituții și echipe au colaborat, contribuind la desfășurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu.”

Un val de căldură sufletească

Dar dincolo de sprijinul logistic, familia vorbește despre susținerea morală copleșitoare, venită din partea publicului, a apropiaților și a întregii lumi a sportului. V-ați gândit vreodată cum se simte un asemenea sprijin într-o durere atât de mare? Se pare că a contat enorm. „În toată această perioadă, am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri.”

Mesajul continuă pe aceeași notă, arătând că susținerea nu a apărut doar după deces. „Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele vești despre starea lui de sănătate și până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri și gesturi care ne-au ținut în picioare.”

Respect pentru om și profesionist

Iar acest val de simpatie a fost interpretat de familie nu doar ca o simplă compasiune, ci ca o recunoaștere a tot ceea ce a însemnat Mircea Lucescu de-a lungul vieții. Sprijinul primit a fost „o expresie autentică a respectului față de tot ceea ce a însemnat el ca om și ca profesionist”.

O recunoaștere binemeritată.

„Îl vom purta mereu în inimile noastre”

Scrisoarea se încheie cu un mesaj direct, adresat tuturor celor care l-au admirat și l-au iubit pe marele antrenor, o promisiune că memoria sa va dăinui. „Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi. Cu profundă recunoștință, Familia Lucescu.”