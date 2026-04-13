Scene emoționante pe aeroportul Otopeni. La doar două zile după ce și-a condus tatăl, legendarul Mircea Lucescu, pe ultimul drum, Răzvan Lucescu a părăsit România chiar în prima zi de Paște. Vizibil copleșit de durere și cu lacrimi în ochi, antrenorul lui PAOK a ținut să transmită un mesaj profund, o mărturisire care a impresionat pe toți cei prezenți.

Mulțumiri pentru un ultim omagiu

Într-un moment în care cuvintele par de prisos, Răzvan Lucescu și-a găsit puterea de a mulțumi public tuturor celor care au fost alături de familia sa. Dispariția lui Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în fotbalul românesc, iar valul de compasiune a fost pe măsură. Fiul său a ținut să menționeze fiecare gest de sprijin, de la organizarea funeraliilor până la un simplu gând bun.

„Vreau astăzi să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui, dar absolut tuturor celor care undeva, departe sau aici, în București, au simțit să fie aproape de el”, a declarat antrenorul.

„Pentru mine este un moment foarte greu”

Dincolo de figura publică, de antrenorul de succes, s-a văzut fiul îndurerat. Răzvan Lucescu a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre lupta interioară pe care o duce, recunoscând că traversează o perioadă extrem de complicată. Nu a încercat să ascundă suferința, ci a împărtășit-o, arătând o vulnerabilitate care l-a umanizat și mai mult.

Lupta cu inevitabilul este grea.

„Din păcate, pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața, trebuie să știm să trecem, nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem și să acceptăm, ne luptăm să trecem peste”, a mărturisit el.

Sfatul născut din cel mai mare regret

Poate cel mai puternic moment al declarației sale a fost cel în care a transformat propria durere într-un sfat universal. Cu vocea tremurândă, Răzvan Lucescu a lansat un îndemn pentru toți cei care încă au bucuria de a-și avea părinții în viață. V-ați gândit vreodată la asta? Cât de des amânăm o conversație importantă, crezând că vom avea timp mai târziu?

Iar mesajul său a fost clar și direct, aproape un strigăt. „Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru: tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult! Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă.”

„Simt că am comunicat mult prea puțin”

De unde vine acest sfat? Pana la urma, din propria experiență dureroasă. Antrenorul a explicat cum ritmul alert al vieții, problemele cotidiene și iluzia că timpul este infinit ne pot fura momente prețioase. E drept că mulți ne regăsim în aceste cuvinte, în capcana lui „lasă pe mâine”. Numai că, uneori, acel „mâine” nu mai vine.

Confesiunea sa finală este cutremurătoare și servește drept avertisment pentru noi toți. „Te iei cu timpul, cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că nu ai făcut, că nu ai comunicat destul. Eu în acest moment simt că am comunicat mult prea puțin cu el în ultima vreme.”

Răzvan Lucescu a plecat din România cu sufletul încărcat, lăsând în urmă nu doar tristețea pierderii unui părinte (unul dintre cei mai respectați antrenori din istorie), ci și o lecție de viață profundă. O lecție despre cuvinte nespuse și despre prețuirea celor dragi, dincolo de orice trofeu sau performanță sportivă.