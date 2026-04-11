Fondurile de ten serum sunt noul hibrid preferat la granița dintre machiaj și îngrijirea pielii, combinând acoperirea unui fond de ten tradițional cu beneficiile unui serum. Aceste formule sunt pline de ingrediente active precum acid hialuronic, niacinamidă sau peptide, menite să îmbunătățească aspectul pielii chiar și după demachiere. obții un finisaj proaspăt, ca o a doua piele, dar cu un bonus de skincare.

Ce este, de fapt, un fond de ten serum?

La prima vedere, pare un simplu produs de machiaj. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Aceste produse sunt gândite să ofere mai mult decât o simplă culoare. Andrea Samuels, make-up artist din New York, explică cel mai bine diferența.

„Fondul de ten serum este foarte similar cu un skin tint, dar are puțin mai multă acoperire”, spune ea. „Este conceput pentru a-ți oferi un aspect uniform și pentru a îmbunătăți pielea nu doar vizual, ci și intern.”

Pe bune, v-ați gândit vreodată la asta? Un produs care te face să arăți bine pe moment, dar lucrează și pe termen lung pentru tenul tău.

Cel mai bun per total: Victoria Beckham The Foundation Drops

Dacă vrei ca oamenii să-ți complimenteze pielea, nu machiajul, atunci The Foundation Drops de la Victoria Beckham (110 dolari) este răspunsul. Este un hibrid ultra-lejer care se topește pe piele și lasă strălucirea naturală să fie vedeta. Tonya Riner, make-up artist din Houston, confirmă acest lucru: „Este una dintre acele formule în care puțin chiar înseamnă mult. Captează lumina frumos, fără să simți că porți mare lucru.”

Dar adevăratul motiv pentru care a fost desemnat câștigător este partea de îngrijire a pielii. Ingredientul vedetă este TFC8, același complex brevetat dezvoltat de Augustinus Bader care susține reînnoirea celulară. Formula mai conține echinacea pentru fermitate, glicerină și ulei de jojoba pentru hidratare.

Shanna Shipin, director comercial, a testat produsul și a fost impresionată. „Această formulă este un vis absolut pentru pielea mea uscată, cu linii fine și acnee hormonală. Netezește, estompează și oferă suficientă acoperire încât să arăți de parcă ai fi aplicat filtrul Paris pe față, fără să porți nimic. Este opusul aspectului încărcat și nu se strânge în cute – nici măcar în liniile mai adânci de pe frunte. […] Iubesc faptul că are infuzate ingrediente de îngrijire a pielii de la Augustinus Bader. […] Este non-comedogenic, ceea ce este atât de important pentru mine la produsele de nuanțare și fonduri de ten, deoarece pielea mea este atât de predispusă la erupții.”

Ideal pentru tenul sensibil: Ilia True Skin Serum Foundation

Cu o textură ce aduce mai degrabă a cremă hidratantă, fondul de ten de la Ilia (56 de dolari) este extrem de prietenos cu pielea sensibilă. Conține ingrediente calmante precum aloe, alantoină și bisabolol, plus niacinamidă pentru netezire. „Fondul de ten True Skin de la Ilia este atât de lejer și subțire, încât se întinde la fel de repede ca o loțiune”, afirmă Andrea Samuels.

Iar experiența utilizatorilor confirmă acest lucru. „Recunosc, am ales nuanța greșită la început (nu mă pricep la asta), dar pentru că este un fond de ten serum cu pigment mai deschis, a ajuns să se uniformizeze surprinzător de bine. Textura este mătăsoasă și ușor de lucrat și nu există acea demarcație evidentă la maxilar pe care o poți obține cu formulele cu acoperire completă”, povestește Christa Joanna Lee, redactor comercial.

Recomandări pentru ten gras și uscat

Fiecare tip de ten are nevoile lui specifice, iar fondurile de ten serum vin cu soluții dedicate. Pentru tenul gras, Chanel Les Beiges Water-Fresh Tint (72 de dolari) este o alegere excelentă, având o formulă pe bază de apă cu sfere de pigment care se sparg la aplicare. Magen Grays, make-up artist din Atlanta, îl descrie ca pe o experiență: „Textura în sine este o experiență; îți lasă acest finisaj proaspăt și luminos, care se simte fără efort, dar rafinat. Dacă un fond de ten ar putea să-ți ofere o piele luxoasă, acesta ar fi.”

În schimb, pentru tenul uscat, m.ph by Mary Phillips Le Skin (49 de dolari) este o revelație. Creat de make-up artistul unor vedete ca Hailey Bieber și Jennifer Lopez, acest produs este „un nou fond de ten preferat, cu o textură extra-hidratantă și un finisaj mătăsos”, după cum spune Samuels. Formula sa (cu 2% niacinamidă și acid hialuronic) asigură un aspect plin și sănătos. Jesa Marie Calaor, redactor senior, adaugă: „Oamenii mi-au spus că pielea mea arată uimitor în zilele în care port acest produs, mergând până la a mă întreba ce produse de îngrijire folosesc și ce tratamente fac.”

Acoperire construibilă și rezistență de top

Când vrei flexibilitate, ai nevoie de un produs pe măsură. Pat McGrath Labs Skin Fetish: Sublime Perfection Foundation (69 de dolari) este exact asta. Sophia Panych, director de conținut, explică: „Acesta este un fond de ten pentru persoanele cărora nu le place fondul de ten. […] Dar magia constă în faptul că, pe măsură ce stratifici, formula se transformă într-un fond de ten cu acoperire medie care îți oferă o bază impecabilă, ce încă are reflectivitatea și elasticitatea pielii reale.”

Dacă rezistența este prioritatea ta, Dior Forever Skin Glow (60 de dolari) promite până la 24 de ore de purtare, rezistând la căldură și umiditate, și are chiar și SPF 25. „Fondul de ten Forever Skin Glow de la Dior are o acoperire lejeră, care sporește luminozitatea, exact ce trebuie, și îmi place că, literalmente, nu-l simt deloc pe piele”, spune Sarah Han, redactor comercial.

Varianta accesibilă care a uimit experții

Nu trebuie să spargi pușculița pentru un produs de calitate. O demonstrează L’Oréal Paris True Match Nude Hyaluronic Tinted Serum, care costă 21 de dolari (și se găsește adesea la reducere, chiar și la 15 dolari).

Produsul a impresionat până și specialiștii.

„Acesta m-a surprins în cel mai bun mod posibil”, recunoaște Magen Grays. Formula sa fluidă oferă o acoperire proaspătă și rezistă neașteptat de mult. „Este lejer și fluid, dar odată ce se fixează, chiar rezistă – perfect pentru zilele lungi în care vrei totuși acel finisaj natural, ca o a doua piele”, adaugă ea. Ingredientul cheie este 1% acid hialuronic, care atrage umezeala pentru un aspect neted și plin.