Peste 15.000 de oameni și-au luat rămas bun de la Mircea Lucescu pe Arena Națională, într-un pelerinaj al durerii și respectului. În mijlocul mulțimii, fiul său, Răzvan Lucescu, a impresionat prin demnitatea sa, stând ore în șir pentru a primi condoleanțe, un gest care l-a marcat profund pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

O putere de neînțeles

Mihai Stoica a vorbit deschis despre tăria de caracter arătată de Răzvan Lucescu în cele mai grele momente. Stai puțin, cum a putut rezista un om atâtea ore în picioare, primind condoleanțe de la mii de persoane, fără să cedeze? E o întrebare pe care și-a pus-o și oficialul FCSB, care a găsit și un posibil răspuns.

„Ne întrebam cu toţii de unde are resurse Răzvan să stea de ieri în picioare şi să primească condoleanţe din partea tuturor. Şi după mi-am dat răspunsul. Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil. Cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieţii, aşa şi Răzvan a avut puterea asta”, a declarat Mihai Stoica.

Recomandari Mihai Trăistariu dezvăluie despre fostele iubite Toate au fost grăsuțe

„Anvergura este colosală”

Iar amploarea evenimentului a confirmat, dacă mai era nevoie, statutul de legendă absolută a lui Mircea Lucescu. V-ați fi imaginat vreodată o asemenea desfășurare de forțe pentru un om din fotbalul românesc? Recunoașterea de care s-a bucurat antrenorul, atât în țară, cât și peste hotare, a fost vizibilă în aceste zile de doliu.

„Acum, într-adevăr, realizăm cât de mare a fost acest om. Recunoaşterea internaţională a acestui om este uluitoare”, a continuat Stoica. El a comparat funeraliile cu altele la care a participat, subliniind caracterul unic al acestora: „Te simţi dator în momentul în care asişti la un eveniment cu o asemenea anvergură. Am fost, într-adevăr, la funeraliile lui Helmuth, la ale lui nea Emi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală”.

Peste 15.000 de oameni pe Arena Națională

Cifrele sunt, e drept, impresionante. Peste 10.000 de oameni au venit să își ia adio de la Mircea Lucescu doar în prima zi a priveghiului. În total, pe parcursul zilelor de miercuri și joi, aproximativ 15.000 de suporteri, prieteni, foști elevi și personalități publice au trecut pe la catafalcul depus la Arena Națională, exact așa cum și-a dorit marele antrenor – să fie dus pe un teren de fotbal.

Recomandari Antrenoarea Kate Rowe-Ham dezvăluie 5 pași simpli pentru forță după 40 de ani

Răzvan Lucescu a fost cel care le-a strâns mâna tuturor și a primit condoleanțele, arătând un respect și o reziliență rar întâlnite.

Ultimul drum cu onoruri militare

După zilele de priveghi, vineri, 10 aprilie, Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum. Cortegiul funerar a plecat în jurul orei 9:00 de la stadion către Biserica Sfântul Elefterie, unde a avut loc ceremonia religioasă.

Înmormântarea a fost una restrânsă, rezervată familiei și apropiaților.

Recomandari Mihai Trăistariu dezvăluie detalii neașteptate din culisele industriei muzicale

La orele 12:00, cortegiul a plecat spre Cimitirul Bellu din București, acolo unde Mircea Lucescu, care a murit pe 7 aprilie la Spitalul Universitar, a fost înmormântat cu onoruri militare.