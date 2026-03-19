Brandul de lux Michael Kors a anunțat numirea lui Corey Moran în funcția de Chief Marketing Officer, o mutare ce va intra în vigoare de pe 6 aprilie. Venit direct de la Google, Moran va prelua o poziție cheie menită să redefinească strategia de marketing a companiei.

O mutare strategică pentru brand

În noul său rol, Corey Moran va supraveghea o organizație de marketing integrată, care acoperă comunicarea de brand, crearea de conținut și analiza datelor despre consumatori. scopul este simplu: creșterea veniturilor. Cum? Prin alinierea imaginii de lifestyle „Jet Set” a brandului Michael Kors și a poveștilor din spatele produselor cu analizele de date și strategiile de interacțiune cu publicul.

Dar ce înseamnă, pe bune, această mutare pentru brand?

Numirea sa este menită să ajute compania să-și sporească veniturile din eforturile de atragere a clienților. Practic, se dorește o legătură mai strânsă între imaginea de lux și cifrele concrete, o provocare în industria modei.

Cine este Corey Moran

Experiența lui Moran este una vastă și diversificată. Înainte de a se alătura echipei Michael Kors, acesta a lucrat aproape 10 ani la Google. Acolo, cea mai recentă funcție a sa a fost cea de șef al diviziei pentru segmentele de modă și lux. Iar parcursul său profesional nu se oprește aici. Înainte de Google, Moran a petrecut aproape un deceniu la Coty Inc., unde a deținut roluri de senior marketing pentru o serie de branduri de parfumuri de lux și de prestigiu (printre care Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloé, Bottega Veneta, Miu Miu și Balenciaga). La începutul carierei, a ocupat posturi de marketing și la Unilever.

Viziunea conducerii

John D. Idol, președinte și director executiv al Capri Holdings, a subliniat importanța acestei noi adăugiri în echipă. Acesta a declarat că Moran aduce cu el o cunoaștere aprofundată a marketingului și a analizei de date în spațiul modei, luxului și al bunurilor de larg consum.

„Această nouă poziție reflectă concentrarea continuă a Michael Kors pe consolidarea echipei sale de conducere și pe avansarea capabilităților sale de marketing pentru a sprijini creșterea pe termen lung”, a afirmat Idol. „Pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm organizația și să devenim mai centrați pe consumator, Corey ne va sprijini eforturile de a consolida atractivitatea brandului și de a stimula angajamentul clienților la scară globală.”

Primele declarații ale noului CMO

Si Corey Moran s-a arătat entuziasmat de noul său rol, recunoscând potențialul uriaș al brandului. El a menționat că îmbinarea dintre povestea brandului și analiza datelor este cheia pentru a construi conexiuni mai puternice cu clienții.

„Michael Kors este un brand global iconic și sunt onorat să preiau acest rol într-un moment atât de important”, a spus Moran. „Aducerea laolaltă a poveștii brandului, a inițiativelor de implicare a consumatorilor și a datelor creează o oportunitate de a construi legături mai puternice cu consumatorii, generând în același timp rezultate de afaceri semnificative. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu echipa pentru a debloca acest nou capitol de creștere.”