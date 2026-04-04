Actrița Dakota Johnson a dezvăluit recent o poveste incredibilă din culisele Hollywood-ului. Invitată în emisiunea Today pentru a-și promova noul film, Daddio, ea a povestit cum un gest de politețe i-a ruinat șansa de a obține un rol important. V-ați fi gândit vreodată că o simplă strângere de mână poate fi considerată o greșeală fatală?

O probă cu final neașteptat

Totul s-a întâmplat în timpul unei audiții pentru un proiect de anvergură. „Dădeam o probă pentru un film mare de comedie, citeam cu actorul principal și erau mulți oameni în cameră,” a povestit Johnson. Dorind să fie amabilă și să lase o impresie bună, a făcut un gest care, la prima vedere, pare absolut normal.

Numai că lucrurile stau puțin diferit la Hollywood. „Am dat mâna cu toată lumea și cred că trebuia doar să intru, să-mi spun replicile și să plec. Am dat mâna cu operatorul de imagine și cred că el a fost ceva de genul: «Ce face fata asta?»” a continuat actrița. Ea crede că exact acest exces de zel a descalificat-o.

„Eu doar încercam să fiu prietenoasă și cred că am părut foarte neprofesionistă,” a concluzionat ea.

Tatuajul ca amintire ironică

Dar povestea nu se oprește aici. Departe de a fi afectată pe termen lung, Dakota a găsit o modalitate unică de a comemora incidentul. Pe bune, a transformat eșecul într-o formă de artă personală.

Actrița a dezvăluit că poartă pe piele o amintire permanentă a acelei zile.

„Am un tatuaj cu cuvântul «neprofesionistă» pe braț,” a spus ea, spre amuzamentul gazdelor emisiunii.

Părinți celebri, sfaturi puține

Fiind fiica unor legende ale cinematografiei, Don Johnson și Melanie Griffith, mulți s-ar aștepta ca Dakota să fi avut parte de o pregătire intensă pentru capcanele industriei. E drept că realitatea a fost cu totul alta. Întrebată ce sfaturi a primit de la părinții ei celebri, răspunsul a fost surprinzător de direct.

„Părinții mei nu au avut niciodată vreun sfat pentru mine,” a mărturisit ea. Se pare că aceștia au avut încredere totală în instinctele ei (chiar și atunci când o îndemnau să dea mâna cu toată lumea) și au preferat să o lase să-și croiască propriul drum. „Știau că voi face asta și cred că au fost ceva de genul: «Hai să vedem ce se întâmplă».”

Iar această abordare pare să fi funcționat. Astăzi, Dakota Johnson nu este doar o actriță de succes, ci și producătoare prin compania sa, TeaTime Pictures, care se află în spatele noului său film, Daddio, în care joacă alături de Sean Penn.