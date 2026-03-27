Comitetul Internațional Olimpic a tranșat o problemă spinoasă. Femeile transgender nu vor mai putea participa la probele olimpice feminine, conform unei noi politici care limitează eligibilitatea la persoanele desemnate de sex feminin la naștere. Decizia, una categorică, va intra în vigoare începând cu Jocurile Olimpice din 2028, care vor avea loc la Los Angeles.

O nouă politică de la LA28

Noua Politică privind Protecția Categoriei Feminine (a femeilor) în sportul olimpic a fost aprobată de Comitetul Executiv al CIO și se va aplica strict de la ediția Jocurilor Olimpice LA28. O veste importantă este că măsura nu are efect retroactiv. Documentul oficial este clar: pentru toate disciplinele, fie că vorbim de sporturi individuale sau de echipă, eligibilitatea pentru orice categorie feminină este limitată la femeile biologice.

Testul SRY, cheia eligibilității

Cum vine asta, mai exact? Ei bine, eligibilitatea pentru categoria feminină va fi stabilită, în primă instanță, printr-un test care detectează prezența sau absența genei SRY. Pe baza dovezilor științifice, CIO consideră că prezența acestei gene este fixă pe parcursul vieții și reprezintă o dovadă foarte precisă că un sportiv a trecut prin dezvoltare sexuală masculină. Iar metoda de testare (realizată prin salivă, exudat bucal sau probă de sânge) este considerată neinvazivă.

Sportivele cu rezultat negativ la testul pentru gena SRY îndeplinesc permanent criteriile de eligibilitate.

Un test efectuat o singură dată în viață.

Numai că există și excepții, e drept că foarte rare. Este vorba de sportivele diagnosticate cu sindrom de insensibilitate completă la androgeni (CAIS) sau alte diferențe rare de dezvoltare sexuală (DSD) care nu beneficiază de efectele anabolice ale testosteronului. În afara acestor situații, niciun sportiv cu rezultat pozitiv la testul SRY nu este eligibil pentru competiția în categoria feminină la un eveniment CIO.

Kirsty Coventry: „Nu ar fi corect”

Președinta CIO, Kirsty Coventry, a explicat pe larg raționamentul din spatele deciziei, subliniind că noua politică „se bazează pe știință și a fost elaborată de experți medicali”.

„Ca fostă sportivă, cred cu tărie în dreptul tuturor olimpicilor de a participa la competiții corecte. Politica pe care am anunțat-o se bazează pe știință și a fost elaborată de experți medicali. La Jocurile Olimpice, chiar și cele mai mici diferențe pot face diferența între victorie și înfrângere. asa ca, este absolut clar că nu ar fi corect ca bărbații biologici să concureze în categoria feminină. În plus, în unele sporturi, acest lucru nu ar fi sigur”, a declarat Coventry.

Aceasta a adăugat și o notă privind modul în care se va desfășura procesul. „Fiecare sportiv trebuie tratat cu demnitate și respect, iar testarea va fi necesară o singură dată în viață. Este nevoie de informare clară despre proces și de consiliere disponibilă, alături de consultanță medicală de specialitate”, a continuat ea.

Ce se întâmplă cu sportivii excluși?

Dar ce se întâmplă, pe bune, cu sportivele care nu trec acest test? V-ați întrebat unde mai pot concura? Comitetul a oferit un răspuns și la această întrebare, precizând că eligibilitatea va fi „determinată pe baza unui test unic de depistare a genei SRY”.

Și pentru a nu lăsa loc de interpretări, Comitetul a precizat că „sportivii cu rezultat pozitiv la testul SRY, inclusiv persoanele transgender XY și sportivii XY-DSD sensibili la androgeni, vor continua să fie incluși în toate celelalte categorii pentru care se califică. De exemplu, sunt eligibili pentru orice categorie masculină, inclusiv pentru un loc desemnat masculin în cadrul oricărei categorii mixte, pentru orice categorie deschisă sau pentru sporturi și probe care nu clasifică sportivii în funcție de sex”.

Politica a fost dezvoltată pornind de la ideea general acceptată că existența unei categorii feminine este necesară pentru a permite acces egal la sportul de performanță. Decizia a fost ghidată de obiectivele CIO privind egalitatea de șanse pe podiumuri, dar și de dorința de a promova sportivele ca modele pentru femei și fete din întreaga lume.