Îl știi cu siguranță din rolul Regelui George al III-lea din serialul-fenomen Bridgerton sau din comedia clasică The Vicar of Dibley. Dar știai că actorul James Fleet, în vârstă de 74 de ani, este căsătorit de patru decenii cu o actriță la fel de cunoscută? Povestea lor de dragoste este una desprinsă, parcă, din scenariile în care au jucat, plină de umor și sinceritate.

Un cuplu discret, dar plin de farmec

James Fleet a devenit un chip familiar pentru publicul larg de zeci de ani. cariera sa a început în 1979 și a inclus roluri memorabile în filme de succes precum Patru nunți și o înmormântare (unde l-a jucat pe Tom), Rațiune și simțire sau Fantoma de la Operă. Și totuși, dincolo de ecran, viața lui este marcată de o prezență la fel de specială, cea a soției sale, Jane Booker, cu care este căsătorit din 1984.

Poate că numele ei nu îți sună la fel de familiar la prima vedere, însă Jane este o actriță cu o carieră solidă în spate.

Cine este Jane Booker, partenera sa de viață

Jane Booker are peste 40 de credite în filmografie, debutând, la fel ca soțul ei, în anul 1979, în serialul Angels. Unul dintre rolurile sale timpurii a fost alături de legendara Dame Peggy Ashcroft, o dovadă a talentului său. De-a lungul anilor, a apărut în producții precum Finding Neverland, A Perfect Spy sau serialul Doctors. Într-un portret de cuplu realizat recent de Hellomagazine, sunt scoase la lumină detalii fermecătoare despre dinamica celor doi actori, care s-au cunoscut chiar prin prisma meseriei.

O poveste de dragoste începută în culise

Cum s-au cunoscut? Ei bine, povestea e adorabilă și arată că, uneori, curajul unei femei poate schimba totul. Cei doi jucau într-o piesă de teatru, dar nu aveau replici comune pe scenă. Chimia s-a născut în afara ei, iar James recunoaște cu sinceritate că Jane a fost cea care a avut inițiativa.

„Personajele noastre nu vorbeau pe scenă, dar ne-am îndrăgostit în culise. Eu nu eram suficient de încrezător să fac ceva în privința asta, așa că ea a trebuit să facă prima mișcare”, a mărturisit actorul.

O lecție de normalitate, până la urmă.

Secretele unei căsnicii de durată

După atâția ani împreună, umorul și micile gesturi par să fie cheia relației lor. James a dezvăluit câteva dintre obiceiurile lor casnice, care arată o înțelegere profundă și multă autoironie. Te-ai gândit vreodată cum gestionează un cuplu celebru micile conflicte domestice, cum ar fi aranjarea vaselor în mașina de spălat?

Iată răspunsul lui James: „Sunt foarte conștient să nu fiu morocănos în fața soției mele. Nu mă plâng niciodată de felul în care este aranjată mașina de spălat vase, deși aș putea sugera că există și alte moduri de a o face…”

Dar actorul se mândrește și cu abilitățile sale practice, pe care le consideră esențiale. „Sunt foarte priceput. Mă lupt să înțeleg cum o femeie se poate dărui unui bărbat care nu poate să pună un șurub într-un perete sau să repare un robinet”, a explicat el. Ba chiar glumește că talentul său este atât de apreciat, încât soția sa îl „împrumută” prietenelor care au nevoie de ajutor prin casă. „Soția mea mă împrumută altor femei care au nevoie de garnituri schimbate; mă copleșesc cu atâtea laude, încât sunt sigur că soții lor trebuie să mă urască.”