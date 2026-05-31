Bethenny Frankel, la 55 de ani, tocmai a devenit „debutantă” în ediția din 2026 a celebrei reviste Sports Illustrated Swimsuit. Fosta vedetă TV și antreprenoare de succes ar fi trebuit să se bucure de o retragere liniștită, dar a ales un drum care sparge toate tiparele.

De ce contează asta pentru noi

Știi momentul ăla când te gândești că poate ai depășit vârsta pentru anumite schimbări radicale? Ei bine, decizia ei lovește fix în mitul că frumusețea sau relevanța au o dată de expirare. Pentru orice femeie care s-a simțit vreodată presată de trecerea anilor, mișcarea asta arată că poți să te reinventezi oricând, fix în termenii tăi.

Într-un interviu publicat recent de Hellomagazine, vedeta a explicat exact cum vede această nouă etapă din viața ei.

„Acesta se simte ca singurul act, deoarece este complet în termenii mei și trebuia să fie era mea de pensionare, așa că tot ce se întâmplă acum se simte ca o rundă bonus distractivă.” – Bethenny Frankel, antreprenoare

Iar lucrurile stau puțin diferit față de cum ne-am aștepta. Tinerii sunt cei care rezonează masiv cu ea, un detaliu care o bucură enorm. Frankel a recunoscut că este sincer surprinsă să se simtă mai relevantă ca niciodată la o vârstă pe care mulți oameni o consideră „mai înaintată”.

Curajul de a ieși din zona de confort

Să spui „da” unei ședințe foto în costum de baie la 55 de ani nu e chiar cel mai ușor lucru. Dar fix această frică a motivat-o.

„Mi-a plăcut provocarea de a obține ceva care se simțea în afara zonei mele de confort și de a reuși cu adevărat. Să reprezint femeile și să mă conectez cu oamenii printr-un vehicul complet diferit este genul de provocare pe care o voi accepta mereu.” – Bethenny Frankel, antreprenoare

Pentru apariția ei strălucitoare, stilistul Paul Norton i-a creat bucle naturale folosind produse Hot Tools, în timp ce Jodie Boland s-a ocupat de un machiaj natural, sărutat de soare. Sunt detalii mici, dar care subliniază ideea de frumusețe autentică, neforțată.

Emoțiile au fost uriașe la prima ei defilare pe podiumul de la Miami. S-a simțit ciudat, a cerut feedback disperată de la asistenta ei, Danielle, și a primit un mesaj clar: „FĂRĂ OBSERVAȚII!!!!”.

Ce poți face tu cu informația asta

Reacția publicului a validat exact mesajul pe care voia să îl transmită lumii.

„A întărit ceea ce speram să transmit: că nu există o «expirare» a frumuseții din cauza vârstei și că poți face cu adevărat orice în orice etapă.” – Bethenny Frankel, antreprenoare

Și până la urmă, asta e lecția pe care o putem lua cu noi. Poate nu vom defila pe un podium internațional, dar avem propriile dorințe pe care le amânăm de teamă că „a trecut timpul”. Următorul tău pas curajos s-ar putea să fie chiar acea decizie pe care o considerai complet imposibilă anul trecut.