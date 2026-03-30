Alertă în județul Mureș, unde două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut duminică. Cele două copile se jucau la câțiva metri de casă, într-un cartier de la marginea orașului Târnăveni, când au fost văzute ultima oară, în jurul orei 14:00. Rudele au alertat autoritățile câteva ore mai târziu, declanșând o operațiune de căutare de mare amploare.

Dispărute în timp ce se jucau

Rebeca-Alexandra Buta, de 5 ani, și Melisa-Ariana Forgaci, de 4 ani, au dispărut pur și simplu. Se jucau aproape de locuință, într-o zonă restrânsă, iar la un moment dat nimeni nu le-a mai găsit. Disperarea a cuprins imediat familia, care nu înțelege cum s-a putut întâmpla una ca asta. Bunica Rebecăi este sfâșiată de durere. „La ora 5 m-o sunat cuscra să vin c-o dispărut Rebeca. Unde s-o mai caut, unde să mă mai duc? Nu are cum așa ceva, cineva a luat fata, nu are cum să plece copila, am căutat în toate pădurile, prin gropi, pe unde am apucat…”, a spus femeia.

Până la urmă, cum să dispară așa doi copii mici, în plină zi?

Scenariul răpirii, o pistă luată în calcul

Dar cea mai sumbră ipoteză prinde contur în rândul localnicilor. Mai mulți vecini susțin că prin zonă a fost văzut un microbuz suspect, cu numere de înmatriculare din Bulgaria. Aceștia cred că fetițele ar fi putut fi răpite. Unul dintre localnici chiar a interpelat un polițist la fața locului. „Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul. De ce nu se verifică maşina aceea?”, i-a spus omul.

O pistă pe care polițiștii nu o ignoră.

Aproape 500 de oameni le caută

Impresionantă este mobilizarea localnicilor, care s-au alăturat imediat echipelor de intervenție. Aproape 500 de persoane, printre care pompieri, jandarmi, salvamontiști și sute de voluntari, periază acum zona. Echipele folosesc câini de urmă, drone, ATV-uri și mașini de teren pentru a verifica pădurile și câmpurile din apropiere. Pe bune, s-a scotocit peste tot, însă fetele sunt de negăsit. Anunțul oficial a venit duminică seară de la Inspectoratul de Poliție Județean Mureș.

„La data de 29 martie 2026, în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târnăveni au fost sesizaţi cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00, minorele BUTA REBECA-ALEXANDRA, de 5 ani şi FORGACI MELISA-ARIANA, de 4 ani, au plecat din curtea adresei de domiciliu, aflat în municipiul Târnăveni, fără a mai reveni”, a transmis IPJ Mureş.

Cum arată cele două fetițe

Autoritățile au făcut publice și semnalmentele celor două copile, în speranța că cineva le-ar putea recunoaște. Oricine le vede este rugat să sune imediat la 112.

Rebeca-Alexandra Bota (5 ani): are aproximativ 100-110 cm înălțime, 20 de kilograme, ochi căprui și păr negru, creț, prins în coadă. La momentul dispariției, purta o rochie alb cu roșu, o bluză albă cu puncte negre, dresuri albe cu model negru și papuci roz cu Mickey Mouse.

are aproximativ 100-110 cm înălțime, 20 de kilograme, ochi căprui și păr negru, creț, prins în coadă. La momentul dispariției, purta o rochie alb cu roșu, o bluză albă cu puncte negre, dresuri albe cu model negru și papuci roz cu Mickey Mouse. Melisa-Ariana Forgaci (4 ani): are între 80 și 100 cm înălțime, cântărește aproximativ 18-20 de kilograme, are ochi căprui și păr negru, prins în două codițe. Era îmbrăcată cu o bluză roșie cu mâneci lungi și imprimeu Mickey Mouse, colanți roz și papuci albaștri.

În acest moment, autoritățile iau în calcul toate ipotezele, de la rătăcire la răpire. Polițiștii verifică peste 140 de camere de supraveghere din oraș (o muncă titanică, de altfel) în speranța găsirii unui indiciu care să ducă la găsirea fetelor.