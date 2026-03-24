Mirela Vaida pleacă în Asia Express 2026, iar una dintre cele mai mari întrebări ale publicului și-a găsit răspunsul. Emisiunea „Acces Direct” va continua pe Antena Stars, dar cu o nouă echipă de prezentatori. În absența vedetei, Adrian Velea și Alina Petre vor prelua temporar frâiele show-ului.

O provocare personală

Pentru Mirela Vaida, participarea la Asia Express – Drumul Mătăsii nu este doar un proiect TV, ci o necesitate personală. Prezentatoarea a mărturisit că a ajuns într-un punct în care simte nevoia unei ieșiri din cotidian. „Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou”, a declarat vedeta.

Mai mult, ea vrea să își testeze limitele într-un context complet nou, lipsit de orice control. „Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte.”

Până la urmă, despre asta e vorba în Asia Express, nu? Va concura alături de prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, într-o cursă solicitantă prin Uzbekistan și China, cu un buget de doar un euro pe zi.

Cine preia frâiele emisiunii

Dar ce se întâmplă, concret, cu emisiunea de la Antena Stars? Producătorii s-au mișcat repede pentru a asigura continuitatea. Rolul de gazdă principală va fi preluat de Adrian Velea, o figură deja cunoscută telespectatorilor postului. Acesta nu va fi singur în platou.

Alături de el se va afla în fiecare ediție Alina Petre, specialist și invitat permanent al emisiunii, care va aduce un plus de expertiză și dinamism discuțiilor.

O echipă familiară publicului.

Programul de difuzare rămâne neschimbat, de luni până vineri, emisiunea putând fi urmărită atât pe Antena Stars, cât și pe platforma AntenaPLAY.

Formatul Acces Direct rămâne neschimbat

Chiar dacă Mirela Vaida va lipsi o perioadă, producătorii au ținut să sublinieze că direcția editorială a emisiunii nu se modifică. Formatul rămâne același, iar echipa va continua să aducă în fața publicului subiectele zilei, investigații, povești de viață și cazuri sociale care au nevoie de atenție.

Tranziția este gândită astfel încât telespectatorii să nu simtă o ruptură, ci o evoluție firească (cel puțin în teorie) în absența prezentatoarei. E drept că plecarea este una temporară, vedeta urmând să se întoarcă la pupitrul emisiunii după încheierea filmărilor pentru reality show.

Iar pentru ea, această aventură pare să fie un vis împlinit. „Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă”, a mai spus Mirela Vaida.