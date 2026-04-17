Billie Eilish a apărut la evenimentul CinemaCon de joi, 16 aprilie, cu o schimbare subtilă de look care a atras imediat atenția. Prezentă pentru a-și promova noul film, artista a lăsat la vedere câțiva centimetri de rădăcini crescute, într-o nuanță de șaten deschis, care contrastează puternic cu părul său vopsit închis.

O apariție relaxată la CinemaCon

Artista a urcat pe scenă pentru a promova filmul „Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”, un proiect co-regizat de James Cameron. Îmbrăcată într-un tricou Polo Ralph Lauren Big Pony și o pereche de blugi largi, Billie a purtat pentru scurt timp și o pereche de ochelari 3D. Numai că, la o privire mai atentă, adevărata noutate era la nivelul coafurii.

Rădăcinile naturale, noul trend?

Se pare că Eilish a decis să renunțe la vopseaua închisă, lăsând să se vadă câțiva centimetri de păr șaten deschis (cel mai probabil culoarea ei naturală), coafat cu o cărare pe mijloc. Linia de demarcație nu este una dură, ceea ce sugerează că un stilist profesionist ar fi putut interveni pentru a estompa trecerea. Până la urmă, nu vezi în fiecare zi o celebritate care își lasă rădăcinile să crească atât de mult, mai ales când sunt mai deschise decât restul părului.

V-ați gândit vreodată că rădăcinile deschise ar putea deveni cool?

Iar acest look nu a căpătat, de-a lungul anilor, reputația pe care o au rădăcinile închise la culoare pe un păr blond. Poate că Billie este pe cale să schimbe asta.

Un istoric al culorilor iconice

Schimbarea este cu atât mai interesantă cu cât vine după ani de zile în care look-ul ei definitoriu a fost exact opusul. Între 2019 și 2021, Billie a purtat faimoasele rădăcini verde-neon. După o perioadă în care a fost blondă, s-a întors la părul închis, optând de data aceasta pentru rădăcini de un roșu aprins.

Ce se ascunde în spatele schimbării?

Deci, cum vine asta? Este vorba de o simplă lejeritate și o dorință de a nu-și mai întreține culoarea atât de des? Sau este o mișcare intenționată, un nou statement de stil?

Speculațiile sunt multe.

Dar există și o a treia posibilitate. Nu-i chiar așa de exclus ca artista să își pregătească părul pentru o nouă revenire la un contrast puternic, poate cu o altă culoare neon. Indiferent de opțiune, fanii urmăresc cu atenție fiecare mișcare a artistei.