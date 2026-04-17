Lumea fotbalului este în doliu după moartea fostului portar Alex Manninger. Acesta s-a stins la doar 48 de ani, în urma unui accident cumplit petrecut în apropiere de Salzburg, unde mașina în care se afla singur a fost lovită de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată.

Impact devastator la calea ferată

Tragedia s-a produs în jurul orei locale 08:20. Potrivit poliției din Salzburg, vehiculul lui Manninger a fost târât pe șine de tren în urma impactului violent. Echipajele de pompieri sosite la fața locului au avut nevoie de timp pentru a-l elibera pe fostul sportiv dintre fiarele contorsionate ale mașinii.

Deși s-a intervenit rapid, viața sa nu a mai putut fi salvată. „Primii respondenți au folosit un defibrilator imediat după extragerea victimei, însă nu au reușit să îl readucă la viață”, au precizat reprezentanții poliției. Din fericire, autoritățile au transmis că mecanicul trenului nu a fost rănit.

Cariera unui portar respectat în Europa

Alex Manninger a avut o carieră impresionantă, evoluând pentru 14 cluburi europene, printre care se numără nume uriașe ca Arsenal, Juventus, dar și Udinese, Siena sau Augsburg. A strâns 64 de apariții pentru „tunari” între 1997 și 2002, perioadă în care a câștigat Premier League și FA Cup.

Și nu oricum. V-ați gândit vreodată cum e să fii rezerva unui monstru sacru? E drept că l-a înlocuit pe legendarul David Seaman, dar a făcut-o memorabil, fiind desemnat chiar jucătorul lunii în Premier League în martie 1998. Pe lângă performanțele de la club, a adunat și 33 de selecții pentru naționala Austriei, făcând parte din lotul prezent la Euro 2008 (un turneu final organizat chiar de Austria și Elveția).

Federația Austriacă de Fotbal, prin vocea directorului sportiv Peter Schöttel, a subliniat calitățile sale umane și profesionale. „Alexander Manninger a fost un ambasador clar al fotbalului austriac, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Schöttel. „Profesionalismul, calmul și fiabilitatea lui l-au transformat într-o piesă de bază pentru echipele sale și pentru națională. Realizările sale vor rămâne de neuitat.”

Reacții emoționante din lumea fotbalului

Vestea morții sale a provocat un val de șoc. David Seaman, fostul său coleg de la Arsenal, a transmis un mesaj copleșitor. „Este devastator. Este cu adevărat greu de înțeles”, a spus Seaman. „A fost un prieten drag și un jucător uriaș pentru Arsenal. A făcut o treabă extraordinară, mai ales având în vedere că avea doar 20 de ani când a apărat în meciuri decisive. Gândurile mele sunt alături de soția și copiii lui.”

Cluburile pentru care a scris istorie au reacționat imediat.

Arsenal a scris: „Toți cei de la Arsenal sunt șocați și profund întristați de trecerea în neființă a lui Alex Manninger. Gândurile noastre sunt alături de familia și cei dragi lui.”

Iar mesajul lui Juventus a surprins perfect omul din spatele sportivului: „Astăzi este o zi teribil de tristă. Ne-a părăsit nu doar ca un mare sportiv, ci ca un om cu valori rare: modestie, devotament și profesionalism neasteptat.”