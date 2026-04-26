ADDA și Cătălin Rizea, unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, au decis să vorbească fără perdea despre viața lor după aproape zece ani de căsnicie. Au renunțat la filtrele de pe rețelele sociale pentru a dezvălui cum arată, pe bune, o relație cu suișuri și coborâșuri, dincolo de imaginea publică perfectă.

Strategia anti-stres: Cum supraviețuiesc în showbiz

A trăi sub presiunea constantă a vieții publice nu e deloc simplu. Perioadele lungi de stres și oboseala acumulată pot duce, nu de puține ori, la momente tensionate în orice familie. Numai că ADDA și Cătălin par să fi găsit o metodă inedită de a gestiona crizele: nu cedează niciodată amândoi în același timp, susținându-se reciproc atunci când unul dintre ei este la pământ.

„Fiecare zi e o aventură. Nicio zi nu seamănă cu cealaltă și încercăm să le facem pe toate cât de bine se poate. Avem noroc că cedăm pe rând. Și ne susținem unul pe celălalt. Cred că depinde de situație, context și cât de lungă a fost perioada stresantă. De obicei, se acumulează oboseala și tensiunea și e firesc să fie și zile mai grele”, au mărturisit cei doi.

Război în casă: Nebună cu curățenia versus regele dezordinii

Iar dacă vine vorba de viața de zi cu zi, lucrurile devin și mai interesante. Artista și soțul ei au recunoscut că sunt firi diametral opuse în privința organizării casei, un detaliu care generează adesea scântei, dar și momente amuzante. V-ați imaginat vreodată cum arată casa lor? Ei bine, artista a dat cărțile pe față, fără ocolișuri.

„Mă deranjează că este foarte dezordonat. Și pe el îl enervează că eu sunt prea nebună cu curățenia. Efectiv două extreme! Ne întâlnim, cumva, pe la mijloc. Eu mai închid ochii și nu văd hainele aruncate, iar el le mai împăturește, din când în când!”, explică ADDA.

Compromisul pare să fie cheia.

Secretul lor (după atâția ani) stă, așadar, în capacitatea de a face mici ajustări zilnice pentru a menține armonia.

Ritualul zilnic care îi ține uniți de un deceniu

Și totuși, dincolo de micile conflicte casnice, există un obicei de la care nu se abat niciodată, indiferent cât de haotică ar fi ziua. E drept că nu se încadrează în tiparul clasic de cuplu romantic, care mizează pe gesturi grandioase, dar au ceva mult mai constant, care le alimentează conexiunea.

Cuvintele simple, spuse zilnic, par să fie motorul principal al relației lor. „Ne spunem te iubesc în fiecare zi. Nu suntem romantici, dar suntem sensibili amândoi. E o combinație emoționalo-amuzanto-agitație mereu. Asta este dinamica noastră”, au conchis aceștia, oferind o perspectivă sinceră asupra a ceea ce înseamnă o relație puternică în spatele camerelor de filmat.