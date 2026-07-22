Mersul limfatic este o plimbare obișnuită. Doar că o faci mai conștient. Nu îți cere echipament special. Niciun program sportiv complicat. Accentul cade pe trei elemente simple. Postură dreaptă. Respirație abdominală profundă. Mișcarea liberă a brațelor.

Specialiștii recomandă plimbări de 20-30 de minute. Așa obții beneficii. Regularitatea contează mai mult decât execuția perfectă. Asta face mersul limfatic ușor de integrat într-o zi aglomerată. Mai ales dacă lucrezi la birou. Și simți seara picioarele grele.

Acest tip de mers promite confort, nu performanță. Reducerea retenției de lichide. Diminuarea senzației de picioare grele sau umflate. Îmbunătățirea circulației sângelui. Stimularea sistemului imunitar și a digestiei. Plus reducerea stresului. Față de masajul de drenaj limfatic, adesea costisitor, această variantă rămâne gratuită și la îndemână.

Rebecca Faria, fondatoarea Detox by Rebecca, explică de ce mersul este cea mai simplă modalitate de a susține sistemul limfatic, potrivit Vogue.

„Dintre toate modurile de a îngriji [sistemul limfatic], mersul este cea mai accesibilă cale. Fără spa, fără abonament, fără echipament special. Nici măcar nu trebuie să-ți schimbi hainele. Ieși afară și te miști, iar corpul tău preia de acolo.” -58% Papuci ARA negri, 29022, din piele naturala Cumpără acum

Explicația este simplă. Sistemul limfatic este stimulat de mișcare. Iar mersul pune corpul la treabă fără să îl forțeze. Rebecca Faria spune că pașii și mișcarea mușchilor ajută fluidele să rămână în mișcare.

Aici se află miza acestei abordări. Wellness-ul se mută de la ideea de epuizare la cea de obicei practicabil. Petra Gospic, terapeut de masaj limfatic și fondatoare The Body Lab, spune că tot mai mulți oameni caută mișcare ce se potrivește cu viața reală.

„Oamenii se îndepărtează de ideea că wellness-ul trebuie să fie extrem. Nu orice antrenament trebuie să te lase epuizat pentru a fi eficient. Oamenii vor obiceiuri simple și sustenabile care se potrivesc cu adevărat în viața de zi cu zi, iar acesta este unul dintre ele.”

Există însă o limită importantă. Mersul limfatic nu este o metodă de detoxifiere. Petra Gospic spune clar că detoxifierea este treaba ficatului și a rinichilor. Această plimbare susține mișcarea naturală a fluidelor și circulația, fără să înlocuiască funcțiile normale ale corpului.

Cum să integrezi mersul limfatic în rutina zilnică

Ține spatele drept. Inspiră și expiră profund, din abdomen. Lasă brațele să se miște natural. Aceasta este baza. Nu ai nevoie de o tehnică mai complicată.

Începe cu 20-30 de minute. Și repetă constant. O singură plimbare poate fi plăcută, dar accentul cade pe continuitate. Rebecca Faria spune că efectul apare când obiceiul este asociat cu un stil de viață care susține corpul. Adică apă, mișcare frecventă, odihnă și alimente hrănitoare.

Contraindicații și recomandări importante

Mersul limfatic este un exercițiu blând, cu puține contraindicații. Totuși, situația se schimbă dacă ai infecții active, umflături neexplicate sau boli cardiace severe. În aceste cazuri, recomandarea este să consulți medicul înainte de a începe.

Ce urmează este partea cea mai simplă. Ia o plimbare obișnuită. Transform-o într-un obicei de 20-30 de minute. Fă-l regulat. Cu postură dreaptă. Cu respirație profundă. Și cu brațele lăsate să se miște liber.