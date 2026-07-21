Senzația de picioare grele vara are o explicație clară și câteva soluții simple, pe care le poți pune în rutină chiar din seara asta. Căldura dilată venele, circulația încetinește, iar sângele tinde să stagneze în membrele inferioare.

Disconfortul se vede repede. Apar greutatea în picioare, umflăturile, crampele nocturne și furnicăturile. Ritmul se schimbă și mai mult dacă stai multe ore pe scaun sau mult timp în picioare, iar tocmai aici intră gesturile mici care ajută.

Dr. Fülöp Nagy Jeremiás Cristina, balneolog în cadrul Ensana Health Spa Hotels Sovata, explică foarte direct ce se întâmplă în sezonul cald.

„Senzația de picioare grele este foarte comună vara. Pe fondul vasodilatației, circulația încetinește, iar picioarele devin mai grele și mai umflate. Problema este mai intensă la persoanele sedentare, la cele care lucrează multe ore în picioare, la femeile însărcinate, la persoanele cu insuficiență venoasă și la vârstnici. Simptomele includ durere, greutate persistentă, umflarea gleznelor, crampe nocturne, furnicături și vene mai vizibile.”

Asta înseamnă, pe scurt, că nu e un moft de vară. E un disconfort real, care îți poate strica serile, plimbările și chiar somnul, mai ales dacă te trezești noaptea cu crampe.

Mișcarea și postura corectă ameliorează rapid disconfortul

Primul pas util este simplu. Schimbă postura sau mobilizează gleznele la fiecare 30-60 de minute. Pontul bun aici este consecvența: dacă lucrezi la birou, pauza scurtă contează mai mult decât să aștepți seara ca să compensezi tot.

Ajută și ridicarea picioarelor deasupra nivelului inimii timp de 15-20 de minute, la finalul zilei. Gestul susține drenajul lichidelor și poate reduce senzația de umflare exact când picioarele par cel mai obosite.

Potrivit Psychologies, medicul poate recomanda ciorapi compresivi persoanelor cu insuficiență venoasă. Tot medicul poate indica suplimente pe bază de extracte naturale, precum diosmina, hesperidina sau castanul sălbatic.

Iar dacă ai nevoie de un ajutor rapid în zilele foarte calde, dușurile reci intră în lista soluțiilor simple menționate pentru ameliorare. Mecanismul e același: circulația este stimulată, iar senzația de greutate se poate reduce mai repede.

Rutina scurtă care are sens seara

Păstrează schema cât mai simplă. Mișcă gleznele la fiecare 30-60 de minute pe parcursul zilei. Seara, ridică picioarele 15-20 de minute deasupra nivelului inimii. Adaugă un duș rece când simți căldura acumulată în gambe și glezne.

Merită să fii mai atentă dacă intri într-unul dintre grupurile afectate mai des: persoane sedentare, oameni care stau multe ore în picioare, femei însărcinate, persoane cu insuficiență venoasă și vârstnici. Acolo, simptomele tind să fie mai intense.

Există și varianta balneară de la Lacul Ursu din Sovata, județul Mureș. Băile de acolo funcționează ca o „gimnastică vasculară”, prin alternanța cald-rece, iar efectul urmărit este stimularea circulației și reducerea senzației de greutate din picioare.

Dr. Fülöp Nagy Jeremiás Cristina, balneolog în cadrul Ensana Health Spa Hotels Sovata, descrie exact de ce această alternanță poate aduce ușurare.