O presiune de aproximativ 27 de kilograme pe coloana cervicală, conform BBC, nu sună deloc a ceva banal. Asta se poate întâmpla când țineți capul înclinat spre telefon, fenomen numit de specialiști „tech neck”. Majoritatea acestor efecte fizice țin mai puțin de ideea de „detox digital” și mai mult de obiceiuri simple, pe care le puteți schimba ușor.

Studiile și explicațiile recente nu vizează doar durerea de gât de la finalul zilei. Poziția repetată cu capul aplecat poate duce la deteriorarea discurilor, articulațiilor și mușchilor. În plus, statul mult pe scaun, adesea în fața ecranelor, se adaugă sedentarismului, deja asociat cu riscuri crescute de boli de inimă și hipertensiune.

Cum afectează telefonul corpul și sănătatea

Telefonul nu vă afectează corpul într-un singur loc. Gâtul „plătește” primul, dar lista continuă: scăderea forței musculare, iritații ale pielii de la purtarea constantă a smartwatch-ului și, la copii, dificultăți legate de dezvoltarea motricității fine, adică acele mișcări mici și precise prin care interacționează cu lumea fizică.

Pentru piele, problema nu este gadgetul în sine, ci ce se întâmplă sub el. Justine Hextall, dermatolog, explică:

„Un mediu întunecat și umed, cum este zona de sub ceas, favorizează dezvoltarea drojdiilor și poate provoca iritații sau chiar eczeme.” Stand Laptop Logilink, Aluminiu, 11-17inch (Argintiu) Cumpără acum

Dacă purtați ceasul inteligent aproape non-stop și observați roșeață, mâncărime sau piele iritată exact sub curea ori sub carcasa ceasului, înseamnă că locul acela are nevoie de mai multă atenție, nu de și mai mult timp acoperit.

La ochi, lucrurile sunt mai nuanțate decât circulă de obicei online. Un studiu desfășurat pe parcursul a peste 20 de ani asupra ochilor copiilor nu a găsit o legătură clară între miopie și activitățile de aproape, cum este privitul la ecran. În schimb, a evidențiat altceva, mult mai util de reținut. Donald Mutti, profesor de optometrie la Ohio State University, spune:

„Am urmărit dezvoltarea ochilor copiilor timp de peste 20 de ani și nu am găsit o legătură clară între miopie și activitățile desfășurate de aproape. În schimb, timpul petrecut afară pare să aibă un efect protector.”

Altfel spus, dacă vă gândiți la vedere, accentul util nu cade pe „mai puțin ecran”, ci și pe „mai mult afară”. Iar asta contează mai ales pentru copii, unde discuția despre ecrane ajunge rapid la două efecte diferite: ochii și dezvoltarea motricității.

Mai există și un efect mai puțin vizibil, dar important pentru starea generală de sănătate: forța musculară. Sedentarismul asociat folosirii tehnologiei contribuie la reducerea ei, iar scăderea forței de prindere a mâinii este considerată un indicator important al sănătății generale. Cum relatează Descopera, ideea care se conturează nu este că tehnologia „strică” singură corpul, ci că orele petrecute nemișcat și în posturi repetitive lasă urme mici, adunate în timp.

La copii, consecința poate fi și mai concretă. Timpul excesiv în fața ecranelor poate afecta dezvoltarea motricității fine, adică exact acea îndemânare folosită când scriu, desenează, prind obiecte sau fac gesturi mici de precizie. Sebastian Suggate, profesor de psihologia dezvoltării la Universitatea din Regensburg, rezumă riscul:

„Nu este sfârșitul lumii. Efectele sunt subtile, dar, dacă le privim la nivelul întregii societăți și pe parcursul mai multor generații, există riscul unei diminuări a capacității de a interacționa cu lumea reală.”

Schimbări mici care chiar contează

Dacă vreți un reper simplu pentru zilele aglomerate, începeți cu postura și cu timpul petrecut afară. Aplecarea repetată a capului spre telefon este cea care pune presiunea de aproximativ 27 de kilograme pe coloana cervicală, deci primul lucru de corectat este felul în care țineți ecranul, nu doar cât îl folosiți.

Al doilea pas ține de piele: dacă purtați smartwatch-ul constant, fiți atenți la zona de dedesubt, mai ales când devine umedă și rămâne acoperită mult timp. Iritația sau eczema nu apar din senin, iar mediul favorabil drojdiilor este exact acel spațiu întunecat și umed de sub ceas.

Pentru ochi, ideea utilă din datele disponibile este să nu reduceți toată discuția la panica legată de miopie și ecrane. În cazul copiilor, timpul petrecut afară pare să aibă un efect protector asupra vederii, deci o rutină care include ieșiri în aer liber poate cântări mai mult decât simpla interdicție a ecranului.

Iar dacă programul înseamnă multe ore la birou și mult telefon între sarcini, merită să luați în serios și partea de mișcare. Sedentarismul legat de tehnologie nu înseamnă doar lipsa sportului, ci și mai puțină forță musculară în timp.

De mâine, diferența practică este asta: dacă vă ridicați telefonul mai aproape de nivelul ochilor, nu mai țineți smartwatch-ul permanent pe piele când apare umezeală sau iritație și faceți loc pentru timp petrecut afară, reduceți exact factorii despre care se știe deja că apasă pe gât, irită pielea și pot afecta corpul pe termen lung. Iar dacă durerile de gât, erupțiile de sub ceas sau problemele persistă, un consult de specialitate rămâne cea mai bună soluție, nu una improvizată.