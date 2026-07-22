Un bărbat de peste 50 de ani a slăbit peste 45 de kilograme în 7 luni, cântărindu-se zilnic. A folosit un tratament cu Mounjaro și s-a monitorizat cu un ceas inteligent, un cântar cu bioimpedanță și aplicații dedicate.

A slăbit, în medie, 6,3 kilograme (14 livre) pe lună. Acest ritm rapid subliniază importanța monitorizării zilnice, mai ales într-un tratament cu reacții adverse, unde există riscul de a pierde masă musculară pe lângă grăsime.

Medicamentul folosit a fost Mounjaro, un agonist al receptorilor GIP/GLP-1, din aceeași familie cu Ozempic și Wegovy. Jurnalistul a mărturisit că slăbitul nu a fost deloc o experiență ușoară. A avut indigestie, greață, tulburări gastrice și letargie.

„Când a venit vorba de slăbit, am ales calea GLP-1 Mounjaro. […] Efectele secundare relativ constante […] au însemnat că nu a fost o cale deosebit de ușoară. Cu toate acestea, a fost incredibil de eficientă și mi-a permis să dau jos cea mai mare parte a greutății în 7 luni.”

O preocupare majoră în astfel de tratamente este pierderea de masă musculară, care la unii pacienți poate ajunge până la 39% din greutatea totală pierdută. Autorul afirmă că și-a menținut masa corporală slabă printr-un aport ridicat de proteine și antrenamente cu greutăți.

Cântăritul zilnic l-a ajutat să accepte variațiile de greutate

În loc de cântăriri săptămânale sau lunare, el a ales să se cântărească zilnic. A explicat că datele zilnice au netezit suișurile și coborâșurile inerente procesului, ajutându-l să observe tendința generală, nu fiecare fluctuație punctuală.

Potrivit Zdnet, a folosit aplicația Happy Scales pentru a urmări tendințele de greutate și MyFitnessPal pentru calorii. Apple Watch Ultra i-a oferit date despre antrenamente și indicatori de sănătate, inclusiv VO2 Max și ritm cardiac.

Cântarul ales contează dacă doriți mai mult decât un simplu număr. Modelul menționat de el este Withings Body Smart, cu un preț de 110 dolari, folosit pentru a monitoriza compoziția corporală. Astfel, el a urmărit nu doar scăderea kilogramelor, ci și schimbările în raportul dintre grăsime și masa musculară.

Ce reținem din experiența jurnalistului

Povestea sa este un studiu de caz util despre cum puteți folosi date concrete în timpul unei schimbări semnificative de greutate. Sursa nu menționează greutatea exactă de pornire și cea finală, costul tratamentului cu Mounjaro sau detalii precise despre dietă și antrenamente, în afară de aportul ridicat de proteine și exercițiile cu greutăți.

Un lucru este clar: în cele șapte luni, el nu s-a bazat doar pe efectul medicamentului, ci și pe măsurători repetate care să-i arate dacă pierde doar kilograme sau și masă musculară.

Combinația dintre tratamentele GLP-1 și monitorizarea atentă a compoziției corporale poate fi o cale de urmat pentru unii pacienți. Este, însă, esențial ca un astfel de proces să fie discutat și supravegheat de un medic specialist.