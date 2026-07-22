Greutatea constantă, departe de variațiile ocazionale, este subiectul. Andreea Bălan, la 42 de ani, declară că de peste două decenii se menține între 49 și 50 de kilograme. Explicația sa ține de o rutină zilnică: sport, puține prăjeli și dulciuri, multă disciplină.

Artista nu vorbește despre o cură scurtă, ci despre consecvență pe termen lung. Stabilitatea, cele 49-50 de kilograme menținute timp de 20 de ani, nu o scădere bruscă de la o lună la alta, este punctul central al abordării sale.

Alimentație și hidratare: elemente cheie în dietă

Rutina descrisă de ea funcționează pe principii simple, ușor de înțeles, chiar dacă nu sunt mereu ușor de respectat. Din alimentație elimină prăjelile în ulei și alimentele procesate excesiv, iar dulciurile le consumă cu moderație, alegând un desert „doar de poftă”, după masă. În plus, bea cantități mari de apă pe parcursul zilei pentru a evita senzația falsă de foame.

Sportul reprezintă o componentă esențială a acestei rutine. Mișcarea nu este legată doar de siluetă, ci și de cerințele scenice. Cancan Antrenamentul o ajută să realizeze acrobațiile din concerte, o nevoie concretă: dacă se oprește o perioadă, coordonarea devine mai dificilă.

Disciplina fizică și mentală menține rezultatele

Andreea Bălan își explică rutina direct, fără promisiunea unei soluții magice. Disciplina, atât fizică, cât și mentală, este ideea pe care o repetă. Nu detaliază ce tip de sport face zilnic sau ce mănâncă într-o zi obișnuită, dar subliniază consecvența.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.”

Rutina ei, susținută ani la rând, se bazează pe câțiva piloni clari: moderație la dulciuri, evitarea prăjelilor și mișcare făcută chiar și fără chef.

„Nu este vorba de a fi exigent în acest caz cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică, cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport.”

Importanța acestei discipline se reflectă și în meserie. Andreea Bălan spune că antrenamentul zilnic o ajută să susțină acrobațiile din concerte și să-și păstreze coordonarea necesară pe scenă.