La 47 de ani, Kate Hudson afișează o siluetă tonifiată într-o vacanță de lux din Grecia, iar comparația care spune cel mai mult e alta: actrița își păstrează aceeași disciplină de mișcare chiar și atunci când programul ei ar putea fi doar despre plajă și relaxare.

Pe insula Skiathos, Grecia, actrița se află într-o vilă cu plajă privată și a publicat pe Instagram imagini în care apare nemachiată, într-un costum de baie roșu, ținând în echilibru pe cap, în joacă, o sticlă de vin rosé. Sunt acele cadre de vacanță care par foarte lejere, dar spun și altceva dedesubt: forma fizică nu vine doar dintr-un moment bun surprins în poze.

Lângă ea sunt logodnicul Danny Fujikawa și cei trei copii, Rani Rose (7 ani), Ryder (22 de ani), din căsnicia cu Chris Robinson, și Bingham (14 ani), din relația cu Matt Bellamy. Imaginea e una de familie, nu de sală de sport. Tocmai aici stă miza pentru multe dintre noi: ideea că rutina poate să rămână vie și când ești plecată, sau când zilele nu arată perfect.

Mișcare zilnică, chiar și în concediu

Kate Hudson (47 de ani) a vorbit anterior despre felul în care își menține silueta și a explicat că face mișcare zilnic, inclusiv în vacanță. Preferă plimbările, antrenamentele de Pilates și yoga, un trio care merge mai degrabă pe constanță decât pe efort făcut din când în când. Cum relatează Click, actrița este cunoscută tocmai pentru acest stil de viață sănătos și activ, păstrat indiferent de filmări sau de concedii.

Și mai e un detaliu care explică de ce aceste imagini au atras atenția: Hudson are o avere de 80 de milioane de dolari, deci accesul la confort nu îi înlocuiește rutina. Luxul vacanței și disciplina zilnică stau împreună, nu se anulează. Pentru cine caută o idee aplicabilă, lecția de aici e simplă: plimbarea, Pilates sau yoga pot rămâne în program chiar și într-o perioadă în care ritmul e mai moale.

Rutina simplă care nu se rupe în vacanță

Dacă îți place un model de wellness realist, exemplul ei merge pe trei direcții clare: mișcare zilnică, plimbări și antrenamente de Pilates sau yoga. Nu apare promisiunea unei transformări rapide, ci păstrarea unui obicei. El poate fi mai activ, ea poate alege ceva blând; important e că rutina continuă, acasă sau în vacanță.

Imaginile cu tenul nemachiat și costumul de baie roșu completează exact aceeași idee. Forma fizică și starea de bine se văd mai ușor când rămân legate de un stil de viață repetat, nu de o perioadă scurtă. Iar vacanța din Skiathos, Grecia, o surprinde pe Kate Hudson alături de Danny Fujikawa și de cei trei copii, într-un decor de plajă privată în care actrița continuă să mizeze pe plimbări, Pilates și yoga.