Un studiu nou, publicat în revista Neuropsychopharmacology, vine cu un detaliu care contează mult pentru oricine se gândește la tratament pentru tulburarea de consum de alcool: după o lună de tratament pentru AUD, felul în care creierul folosește acetatul poate reveni la un nivel comparabil cu cel al persoanelor care beau ocazional. Tradus pe scurt, creierul are o capacitate reală de recuperare.

La persoanele care căutau tratament pentru AUD, capacitatea creierului de a consuma acetat scădea semnificativ, deși un studiu anterior al aceleiași echipe, din 2013, arătase exact contrariul la cei care beau regulat în exces: o capacitate cu aproximativ 25% mai mare de a consuma acetat. Diferența pare să țină de severitatea consumului. Consumatorii intensivi de alcool ajungeau, în medie, la aproximativ 100 de băuturi pe lună, iar persoanele care căutau tratament pentru AUD, la aproape 400 de băuturi pe lună, adică de circa patru ori mai mult.

Pentru tine, partea utilă este alta: studiul nu vorbește doar despre efectele alcoolului asupra creierului, ci și despre faptul că ele nu sunt neapărat fixe. Dacă cineva intră în tratament și se oprește din băut, schimbările observate de cercetători sugerează că recuperarea începe relativ repede, în câteva săptămâni, nu doar în luni sau ani.

Ce este acetatul și de ce contează pentru creier

Creierul folosește în principal glucoza ca sursă de energie. Dar poate trece și pe alte „combustibile” în anumite situații, cum sunt corpii cetonici în înfometare sau în dieta ketogenică, ori acidul lactic în timpul exercițiilor fizice intense. Acetatul intră în această discuție fiindcă organismul ajunge să îl producă și să îl folosească în legătură cu alcoolul.

Aici apare partea care a fost ușor înțeleasă greșit după cercetarea din 2013. Graeme Mason, Ph.D. (profesor de radiologie și imagistică biomedicală la Yale School of Medicine), a spus clar că ideea „alcoolul îți dă energie” este o concluzie periculoasă.

„Mesajul care a apărut la vremea respectivă în unele instituții de știri a fost: «Dacă te simți obosit, ar trebui să bei pentru că îți dă acetat, care îți dă energie.»”

Iar explicația lui merge mai departe și e foarte directă: „Doar pentru că asta îți dă energie nu înseamnă că procesul de creare a acelui acetat nu este dăunător.” Cu alte cuvinte, faptul că organismul se adaptează nu înseamnă că adaptarea este bună pentru el.

Diferența dintre consum mare și tulburarea de consum de alcool

Noul studiu face o distincție importantă. Nu toți cei care beau mult ajung în același punct metabolic. Echipa lui Mason a observat că persoanele aflate în tratament pentru AUD beau mult mai mult decât grupul consumatorilor intensivi.

Potrivit Medicalxpress, cercetătorii au măsurat consumul de acetat în creier cu ajutorul spectroscopiei prin rezonanță magnetică. Asta le-a permis să vadă concret cum se schimbă metabolismul cerebral între cei care beau ocazional, cei care beau mult și cei care au ajuns să caute tratament.

Graeme Mason a rezumat diferența foarte simplu: „Acest ultim grup de oameni beau mult mai mult decât chiar și cei care consumă alcool în exces.” Iar observația de la începutul tratamentului a fost și mai clară: „La începutul programului lor de detoxifiere, creierele lor abia consumau acetat.”

Dacă te întrebi ce înseamnă asta în viața reală, miza este legată mai ales de perioada de sevraj și de felul în care corpul și creierul încearcă să se readapteze. Studiul sugerează că înțelegerea acestui mecanism ar putea duce, pe viitor, la strategii mai bune pentru a reduce simptomele de sevraj, inclusiv prin ideea de a compensa acetatul care lipsește.

De ce scade consumul de acetat când alcoolul a fost folosit cronic

Cercetătorii au două ipoteze. Prima este una de adaptare: dacă nivelurile de acetat din sânge rămân cronic ridicate, creierul ar reduce singur aportul. Mason o spune foarte plastic: „Creierul nu vrea să primească prea mult acetat.”

A doua ipoteză este mai delicată. Scăderea consumului de acetat ar putea fi un semn că sunt afectate celulele gliale, cele care consumă în principal acetat și care îi susțin pe neuroni. Iar când acest suport slăbește, nu vorbim doar despre o formulă de laborator, ci despre felul în care creierul își ține echilibrul de zi cu zi.

„Dacă celulele gliale sunt deteriorate, ele nu pot oferi tot suportul de care au nevoie celulele nervoase ale tale.”

Nu e puțin lucru. Numai că studiul vine și cu partea bună: după o lună de tratament pentru AUD, capacitatea creierului de a consuma acetat a fost restabilită la un nivel comparabil cu cel al persoanelor care beau ocazional.

Partea care dă speranță, fără promisiuni goale

Mason a formulat poate cea mai importantă idee din tot studiul: „Dacă cauți tratament pentru AUD și te oprești din băut, creierul tău se poate recupera mult.” Pentru cine se simte blocat într-un cerc de vinovăție sau oboseală, asta schimbă un pic perspectiva. Nu e vorba doar despre a renunța la alcool, ci și despre faptul că organismul are resurse să repare.

Și există și un interval concret, ceea ce ajută mult psihic. „Deci, există un motiv să fim optimiști că orice se întâmplă cu acetatul în creier poate reveni la normal în câteva săptămâni și știm că alte lucruri se vor îmbunătăți cel puțin parțial”, a explicat el.

Ce poți lua de aici, foarte practic? Dacă cineva se gândește la tratament pentru AUD, studiul oferă un argument puternic să nu amâne: o lună de tratament a fost suficientă pentru ca această funcție măsurată în creier să revină spre normal. Dar articolul științific nu oferă recomandări despre alimente, suplimente, grupuri de suport sau un calendar exact al schimbărilor cognitive și emoționale din viața de zi cu zi, așa că nu are rost să promitem mai mult decât arată datele.

Ultimul detaliu care merită ținut minte este și cel mai concret: cercetătorii cred că, dacă pierderea de acetat poate fi compensată, simptomele de sevraj ar putea fi atenuate. În cuvintele lui Mason: „Dacă putem compensa într-un fel pierderea de acetat, ar putea ajuta.”